Цены на топливо в Украине начали падать: чего ждать дальше

Что на самом деле происходит на украинском рынке нефтепродуктов

Цены на топливо в Украине уже начали снижаться и в ближайшие дни могут просесть еще до минус 3 грн на дизель и 1,5 грн на бензин. Однако дальнейшая динамика напрямую зависит от ситуации в Персидском заливе и глобальных решений на нефтяном рынке.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал топливный эксперт, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.

Основатель группы компании "Прайм" Леушкин говорит, что цена дизеля на этой неделе может упасть на 3 гривны, а бензина на 1,5. Насколько это реально?

– Это реально. На некоторых АЗС уже пошел процесс. Но все будет зависеть от развития событий в Персидском заливе. Тем более, когда речь идет о таком парне, как Трамп. Он ведь сам не знает утром, что скажет вечером.

Леушкин говорит, что ситуация на рынке будет зависеть от ценовой динамики на АЗС "Укрнафты", но ведь у них и так самая низкая цена на рынке?

– "Изнасилованная" правительством государственная "Укрнафта" влияет только на среднюю цену. На самом деле, ценообразование в "Укрнафте" не имеет ничего общего с экономическими и рыночными процессами. Насколько мне известно, "Укрнафта" законтрактовала большое количество нефтепродуктов, из которых выбрала менее 20%. И как они будут выбираться – пока неизвестно.

Леонид Косянчук

Поэтому "Укрнафта" — это даже не маркер, а предохранитель, "растворитель" ценовой ситуации на рынке. Она "растворяет" цену, потому что находится посредине между дискаунтерами и премиальными сетями. Соответственно, влияет на среднюю цену, потому что имеет много заправок, это большая сеть.

А действительно ли сети АЗС могут повысить продажи горючего, сбросив цену? Если кому-то нужно ехать, то он будет заправляться независимо от цены (автобусные перевозки, транспортные услуги, доставка продуктов и т.п.)?

– Знаете, на самом деле нет. За мои 36 лет работы на рынке проходят следующим образом: если на 10% повышают цены – продажи падают на 25%. На три-четыре дня, может быть, больше. Если опускаете цены на 20%, то у вас на 20% продажи не растут. Рынок не всегда реагирует соответственно, потому что есть инерция.

То есть, сначала происходит ценовой шок, народ отказывается ездить на дорогом горючем. А когда цена снижается – ждет дальнейшего падения?

– Да, мгновенного результата не будет. Здесь есть два сценария.

Трамп намертво перекрыл Ормузский пролив. Сейчас цены колеблются в пределах 95-98 долларов за баррель на нефти и споте. Это не 120, поэтому цены на европейском рынке также снизились, и премия (страховая премия за риск – Ред.) снизилась. Если раньше было 150 долларов за тонну, то сейчас 50-75 долларов. Но до Украины это доходит немного с опозданием. Потому что есть логистика, есть законтрактованный объем. И по какой цене будем выбирать – Бог его знает.

Если там ситуация нормализуется и перестанут блокировать Ормузский пролив, я считаю, что где-то 12-14 гривен на литр должно упасть.

А есть ли возможность компенсировать застрявшую в Ормузе нефть? К примеру, добывать в других странах?

– Ну, Трамп попытался это сделать. Он открыл добычу для Путина. Снял санкции по нефти. И если бы не наши удары по портовой инфраструктуре, Россия бы сейчас очень хорошо себя чувствовала. Потому что нефти марки Urals (российская экспортная смесь, предназначенная, прежде всего, для европейских НПЗ – Ред.) на рынке очень мало. Поэтому заводам, рассчитанным на такую нефть, очень тяжело. Сегодня нефть более легкая. А например, венесуэльскую нефть просто так на переработку отдавать нельзя. Она как гель, не течет. Поэтому нужно ее растворять. Так что сегодня такой парадоксальный случай, что Urals продают дороже, чем Brent.

Поэтому мы все заложники происходящего в Персидском заливе?

– Понимаете, в чем парадокс нашего рынка? Основными импортерами ресурса, а также игроками оптового сегмента являются премиальные сети. И они будут максимально сдерживать падение цен в оптовом сегменте, чтобы не было столь большой разницы между дискаунтерами и "премиальщиками". И "премиальщики" будут сдерживать оптовый сегмент, пытаться компенсировать некоторые потери, когда оптовые цены были ниже розницы.

Ранее заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило заявил, что из-за подорожания горючего уже в апреле можно ожидать роста стоимости и других товаров. По его словам, в этом году украинцы могут не дождаться традиционного снижения цен на сельхозпродукцию в мае.