В браке с Порошенко более четырех десятилетий: какой была в молодости его жена Марина

Петр Порошенко — пятый президент Украины и руководитель партии "Европейская солидарность", отличившийся в Раде острыми словцами, уже более 40 лет состоит в браке с Мариной Порошенко. Она врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, которая в свое время была первой леди нашей страны, а сейчас — народный депутат.

Их история началась еще в юности. Будущие супруги познакомились во время учебы, когда она была студенткой медицинского института, а он — университета КНУ им. Шевченко.

Знакомство прошло на дискотеке после сдачи зимней сессии. По словам самой Марины, это была любовь с первого взгляда. Пара быстро обручилась, а для того, чтобы жениться, Петру Алексеевичу пришлось отпроситься из армии.

Карьера избранницы будущего президента начиналась в медицинской сфере. Она работала в кардиологическом отделении Октябрьской клинической больницы в Киеве. Однако после рождения детей Марина сознательно отошла от активной практики и сосредоточилась на семье.

В начале 2000-х годов Марина Порошенко начала строить политическую карьеру. Сначала работала помощницей народного депутата Виктора Короля. После парламентских выборов 2014 года она продолжила эту работу уже в команде Григория Заболотного из Винницы.

Впоследствии ее деятельность сместилась в гуманитарную и культурную плоскость. В 2016-2020 годах она входила в Совет по развитию Художественного арсенала, а в 2018 году на протяжении почти года возглавляла Украинский культурный фонд. В 2020 году Марина Порошенко стала депутатом Киевского горсовета.

