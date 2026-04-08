Ермак создал собственную ОО, с ним в команде военные: что известно

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о создании общественной организации "Справедливість для України". Среди основателей помимо него есть также военные и юристы с практическим опытом войны и правозащитники.

Об этом Ермак рассказал в своем Telegram-канале в среду, 8 апреля. По его словам, в комитете НААУ он с командой работает над системными решениями: политики, подходы, законодательство.

"ГО – это продолжение этой работы, но уже на уровне конкретных кейсов. Речь о военных, пленных, их семьях, детях – и об их реальных юридических вопросах: статусе, выплатах, защите прав, компенсациях", — объяснил Ермак.

В числе основателей есть также следующие правозащитники:

Артем Дыбленко — офицер морской пехоты, прошедший плен после обороны Мариуполя.

Юлия Степаненко — адвокат с международной практикой.

Татьяна Кан — оенная, адвокат и управленец.

Андрей Ермак. Фото: Facebook

Ермак говорит, что полноценная работа с офисом и первыми кейсами запланирована уже на май текущего года.

Согласно информации из открытых источников, организация была зарегистрирована 7 апреля.

ОО "Справедливість для України". Скриншот: Опендатабот

