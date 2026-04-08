Ермак создал собственную ОО, с ним в команде военные: что известно
Полноценная работа с офисом и первыми кейсами запланирована уже на май текущего года
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о создании общественной организации "Справедливість для України". Среди основателей помимо него есть также военные и юристы с практическим опытом войны и правозащитники.
Об этом Ермак рассказал в своем Telegram-канале в среду, 8 апреля. По его словам, в комитете НААУ он с командой работает над системными решениями: политики, подходы, законодательство.
"ГО – это продолжение этой работы, но уже на уровне конкретных кейсов. Речь о военных, пленных, их семьях, детях – и об их реальных юридических вопросах: статусе, выплатах, защите прав, компенсациях", — объяснил Ермак.
В числе основателей есть также следующие правозащитники:
- Артем Дыбленко — офицер морской пехоты, прошедший плен после обороны Мариуполя.
- Юлия Степаненко — адвокат с международной практикой.
- Татьяна Кан — оенная, адвокат и управленец.
Ермак говорит, что полноценная работа с офисом и первыми кейсами запланирована уже на май текущего года.
Согласно информации из открытых источников, организация была зарегистрирована 7 апреля.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Андрей Ермак получил новую должность после увольнения.