Укр

Россияне пугают новым наступлением на Днепропетровщине: что там происходит на самом деле и где сейчас идут бои

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
Читати українською
Александр Сырский заслушал доклад о намерениях противника Новость обновлена 05 апреля 2026, 16:33
Россияне нагнетают панику среди жителей Днепропетровщины

Российские войска не прекращают наступление с целью захвата новых территорий Украины. Среди их главных задач создание "буферной зоны" в Днепропетровской области.

В то же время Силы обороны уничтожают вражеский личный состав и военную технику. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своей странице в Facebook.

Враг давит

По словам генерала россияне несут значительные потери. Несмотря на это наступательные действия они не прекращают.

"Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель оккупантов, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, — захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине", — написал Сырский.

По его словам, россияне атакуют вблизи Тернового, Александрограда, Ивановки, Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Сичневого и продвигаются в направлении Сосновки, Вербового и Злагоды. В течение последней недели на этом участке зафиксировали 64 штурма врага. Украинские силы обороны ведут активную оборону и уничтожают живую силу и технику противника.

Карта боевых действий на Александровском направлении 05.04.2026
Карта боевых действий на Александровском направлении 05.04.2026 г. Фото Генштаб ВСУ
Карта боевых действий на Александровском направлении 04.04.2026
Карта боевых действий на Александровском направлении 04.04.2026 г. Фото deepstate

Также Сырский напомнил, что с января продолжаются наступательные действия ВСУ на Александровском направлении. За это время Силы обороны вернули под контроль 480 кв. км территории, восемь населенных пунктов в Днепропетровской области и еще четыре – в Запорожской.

Пропагандистские призывы РФ

В свою очередь, на Днепропетровщине россияне пытаются влиять на сознание украинцев. Так, на Никополь они сбросили листовки с призывом не ездить по городу на авто и "дождаться освободителей".

"Запаситесь продуктами, в течение 2-х недель произойдет наступление. Не передвигайтесь на гражданской технике, по каждой цели будет удар. Дождитесь прибытия россиян в укрытиях", — говорится в листовках.

Пост о сброшенных россиянами листовках на Никополь

Теги:
#Война #Наступление #Буферная зона #Оккупанты #Александр Сырский #Дніпропетровщина