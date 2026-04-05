Россияне пугают новым наступлением на Днепропетровщине: что там происходит на самом деле и где сейчас идут бои

Россияне нагнетают панику среди жителей Днепропетровщины

Российские войска не прекращают наступление с целью захвата новых территорий Украины. Среди их главных задач создание "буферной зоны" в Днепропетровской области.

В то же время Силы обороны уничтожают вражеский личный состав и военную технику. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский на своей странице в Facebook.

Враг давит

По словам генерала россияне несут значительные потери. Несмотря на это наступательные действия они не прекращают.

"Российские войска не отказываются от дальнейшего проведения наступательных действий, осуществляют перегруппировку имеющихся сил и средств. Цель оккупантов, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, — захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" на Днепропетровщине", — написал Сырский.

По его словам, россияне атакуют вблизи Тернового, Александрограда, Ивановки, Зеленого Гая, Андреевки-Клевцового, Сичневого и продвигаются в направлении Сосновки, Вербового и Злагоды. В течение последней недели на этом участке зафиксировали 64 штурма врага. Украинские силы обороны ведут активную оборону и уничтожают живую силу и технику противника.

Карта боевых действий на Александровском направлении 05.04.2026 г. Фото Генштаб ВСУ

Карта боевых действий на Александровском направлении 04.04.2026 г. Фото deepstate

Также Сырский напомнил, что с января продолжаются наступательные действия ВСУ на Александровском направлении. За это время Силы обороны вернули под контроль 480 кв. км территории, восемь населенных пунктов в Днепропетровской области и еще четыре – в Запорожской.

Пропагандистские призывы РФ

В свою очередь, на Днепропетровщине россияне пытаются влиять на сознание украинцев. Так, на Никополь они сбросили листовки с призывом не ездить по городу на авто и "дождаться освободителей".

"Запаситесь продуктами, в течение 2-х недель произойдет наступление. Не передвигайтесь на гражданской технике, по каждой цели будет удар. Дождитесь прибытия россиян в укрытиях", — говорится в листовках.

