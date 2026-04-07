Звезда "Динамо" угодил в скандал из-за фото в "Бентли"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Форвард опубликовал неоднозначное фото
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко решил подлить масла в огонь после скандала в матче чемпионата Украины против "Карпат" (0:1). Накануне гол форварда отменили из-за спорного фола.
Матвей на своей странице в Instagram поделился кадрами со своей поездки на Bentley. Видимо, футболист сделал тест-драйв.
На фото можно заметить, что спидометр показал 245 км/час, что вызвало негодование общественности. В сети раскритиковали футболиста за подобную езду. Добавим, что некоторые пользователи предположили, что на снимке игрок показал "глюк GPS", и на самом деле авто двигалось со скоростью заметно ниже.
Напомним, "Динамо" идет четвертым в Украинской премьер-лиге. В Кубке Украины Бело-синие сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля), а из еврокубков киевляне вылетели после основного этапа, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций.