Звезда "Динамо" угодил в скандал из-за фото в "Бентли"

Михаил Корнилов
Матвей Пономаренко Новость обновлена 07 апреля 2026, 17:03
Матвей Пономаренко. Фото Getty Images

Форвард опубликовал неоднозначное фото

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко решил подлить масла в огонь после скандала в матче чемпионата Украины против "Карпат" (0:1). Накануне гол форварда отменили из-за спорного фола.

Что нужно знать

  • Пономаренко покатался за рулем Bentley
  • Снимок с салона авто вызвал споры в сети
  • "Динамо" накануне со скандалом проиграло "Карпатам"

Матвей на своей странице в Instagram поделился кадрами со своей поездки на Bentley. Видимо, футболист сделал тест-драйв.

Матвей Пономаренко за рулем Bentley/Фото: instagram.com/ponomarenko_matviy

На фото можно заметить, что спидометр показал 245 км/час, что вызвало негодование общественности. В сети раскритиковали футболиста за подобную езду. Добавим, что некоторые пользователи предположили, что на снимке игрок показал "глюк GPS", и на самом деле авто двигалось со скоростью заметно ниже.

Напомним, "Динамо" идет четвертым в Украинской премьер-лиге. В Кубке Украины Бело-синие сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля), а из еврокубков киевляне вылетели после основного этапа, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций.

#Футбол #Bentley #ФК Динамо Киев