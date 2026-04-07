В Украине могут исчезнуть помидоры и огурцы: названы две причины

Украинский овощной рынок постепенно становится зависимым от импорта

Украинские огурцы и помидоры могут исчезнуть? Все чаще на полках импортные овощи. Причин для такого явления несколько.

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев отмечает, что преимуществ для выращивания овощей в Украине нет. То, что раньше выращивали в Украине, теперь выгоднее завезти из-за границы.

Первый критический фактор – энергетика. Высокие цены на газ делают тепличную продукцию слишком дорогой в производстве. Добавляется и еще один критический фактор — проблемы с орошением после подрыва Каховской ГЭС. Поэтому выращивание овощей в открытом грунте стало значительно сложнее на юге. Лучше себя чувствуют в Украине зерновые и масличные культуры.

Что прогнозируют эксперты по ценам на овощи

С огурцами ситуация пока выглядит относительно стабильной. По словам эксперта плодоовощного рынка Украины "АПК-Информ" Ксении Гусевой, украинские производители вышли на полные мощности, и предложение сейчас даже превышает спрос. Поэтому цены не растут, как это было раньше перед Пасхой, а наоборот — снижаются. В то же время, серьезное давление создает импорт из Польши: польские огурцы дешевле, и это заставляет украинских производителей держать цену.

С томатами ситуация гораздо сложнее. Рынок фактически зависит от импорта из Турции. Цены растут из-за того, что помидоры до украинцев нужно еще довезти, а горючее дорожает. Украинских томатов еще мало, и они дорогие. "Они поставили цену 170 грн, а импортный томат где-то 130-150 грн заходит. Это по такой цене он заходит именно на рынок, а в розницу он же будет дороже. Они его могут завозить по 100 грн, а в розницу вы его будете покупать 180-190", — говорит Гусев.

Улучшения следует ожидать только после 20 апреля — из-за увеличения количества отечественных томатов из теплиц, цена может пойти вниз.

