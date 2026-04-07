Билык получила очень необычное поздравление на День рождения и заинтриговала фанатов (видео)

Пользователи подозревают, что заказать его мог Дмитрий Коляденко

Украинская певица Ирина Билык, которой 6 апреля исполнилось 56 лет, получила на День рождения нестандартное видеопоздравление и сразу запустила волну догадок среди фанатов. Артистка поделилась роликом в соцсетях, но не раскрыла, кто стоит за этим сюрпризом — и это подогрело интерес.

Соответствующее видео Билык выложила вThreads и спросила у подписчиков, кто, по их мнению, решил поздравить ее таким образом. В ролике группа людей в ярких костюмах и праздничных атрибутах передает поздравление в характерном стиле персонализированных заказных роликов.

Пользователи начали массово угадывать, кто заказал такое поздравление. Среди "подозреваемых" называли EL Кравчук, Алексеев и Дима Коляденко — все они связаны с Билык личными или творческими историями. Однако сама певица быстро отреагировала и опровергла эти версии.

На этом фантазия подписчиков не остановилась. В комментариях также упоминали Александра Пономарева и Андрея Беднякова. А кто-то пошел еще дальше и пошутил, что это "тот самый дежурный бывший под окном в пять утра".

