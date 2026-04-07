Украинцы снова почувствовали отключение электричества: что изменилось на рынке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Регулирование цен на электроэнергию для бизнеса позволило преодолеть дефицит зимой
В начале апреля украинцы вновь столкнулись с отключениями электроэнергии. В основном они связаны с изменениями на рынке — верхний ценовой предел был снижен, что привело к сокращению импорта. Тем не менее, регулирование цен на электричество в условиях войны остается вынужденной мерой для Украины.
Что нужно знать:
- Ранее повышение этого предела позволило увеличить импорт электроэнергии и уменьшить дефицит, но цены выросли
- После снижения планки импорт сократился, что снова повлекло за собой нехватку света
- Население получает электроэнергию по льготному тарифу 4,32 грн за кВтч, тогда как бизнес платит больше
Повышение этого предела помогло уменьшить дефицит из-за импорта, но повлекло за собой рост цен, тогда как снижение — сдерживает цены для бизнеса, объясняет народный депутат Сергей Нагорняк, глава подкомитета энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики в интервью для "Телеграфа" Цены на свет в Украине могут взлететь без всяких оснований
Комментируя заявление экс главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого относительно возможных манипуляций с ценами на электроэнергию для небытовых потребителей, Нагорняк отметил, что планку подняли несколько месяцев назад, чтобы больший объем импорта мог зайти в Украину. Дефицит это уменьшило, но рыночные цены на электроэнергию выросли: "Население имело электричество почти круглосуточно по льготному тарифу в 4 грн 32 коп. Бизнес тоже имел доступ, но по более дорогой цене".
После того, как планку снизили, снова возник незначительный дефицит из-за уменьшения импорта, особенно когда солнца немного. Однако Нагорняк уверен, что от этого выиграют все: "Я понимаю логику свободной конкуренции, но мы живем в условиях войны — и регулятор здесь ничего плохого не сделал". Напомним — количество импортируемой электроэнергии снизилось вдвое.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что летом отключения могут возобновиться, даже если Россия не будет атаковать инфраструктуру. Несмотря на использование солнечной энергии, ожидается ремонт блоков АЭС.