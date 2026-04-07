Украинцы снова почувствовали отключение электричества: что изменилось на рынке

Регулирование цен на электроэнергию для бизнеса позволило преодолеть дефицит зимой

В начале апреля украинцы вновь столкнулись с отключениями электроэнергии. В основном они связаны с изменениями на рынке — верхний ценовой предел был снижен, что привело к сокращению импорта. Тем не менее, регулирование цен на электричество в условиях войны остается вынужденной мерой для Украины.

Что нужно знать:

Ранее повышение этого предела позволило увеличить импорт электроэнергии и уменьшить дефицит, но цены выросли

После снижения планки импорт сократился, что снова повлекло за собой нехватку света

Население получает электроэнергию по льготному тарифу 4,32 грн за кВтч, тогда как бизнес платит больше

Повышение этого предела помогло уменьшить дефицит из-за импорта, но повлекло за собой рост цен, тогда как снижение — сдерживает цены для бизнеса, объясняет народный депутат Сергей Нагорняк, глава подкомитета энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики в интервью для "Телеграфа"

Комментируя заявление экс главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого относительно возможных манипуляций с ценами на электроэнергию для небытовых потребителей, Нагорняк отметил, что планку подняли несколько месяцев назад, чтобы больший объем импорта мог зайти в Украину. Дефицит это уменьшило, но рыночные цены на электроэнергию выросли: "Население имело электричество почти круглосуточно по льготному тарифу в 4 грн 32 коп. Бизнес тоже имел доступ, но по более дорогой цене".

После того, как планку снизили, снова возник незначительный дефицит из-за уменьшения импорта, особенно когда солнца немного. Однако Нагорняк уверен, что от этого выиграют все: "Я понимаю логику свободной конкуренции, но мы живем в условиях войны — и регулятор здесь ничего плохого не сделал". Напомним — количество импортируемой электроэнергии снизилось вдвое.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что летом отключения могут возобновиться, даже если Россия не будет атаковать инфраструктуру. Несмотря на использование солнечной энергии, ожидается ремонт блоков АЭС.