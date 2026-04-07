Два миллиона ухилянтов снимут с розыска? Арахамия рассказал, что могут изменить в мобилизации

Работа над нововведениями продолжается

Реформа законодательных изменений в мобилизации находится на завершающем этапе и вскоре будет представлена парламенту и обществу. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия.

По словам нардепа, вопрос реформирования мобилизации находится в активной разработке министра обороны Михаила Федорова.

– Он [Федоров] будет делать презентацию в комитете, а затем это будет презентация для фракций и групп, потому что в его подходе потребуются изменения законодательного поля. Там крупная такая определенная реформа. Они уже на завершающей стадии находятся, – отметил Арахамия.

Глава фракции добавил, что в течение месяца реформа уже будет представлена.

Что же касается новых, более жестких ограничений, в том числе для ухилянтов, то, по мнению Арахамии, меры воздействия будут варьироваться.

– Там есть и улучшение, и, наверное, ухудшение. У него [Федорова] определенный новый баланс восстанавливается как концепция. Там вопросы, например, два миллиона человек в розыске [ТЦК]. Там у него с розыска они все снимаются, но определенная есть процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистические вещи, а с другой стороны есть какие-то более жесткие вещи. То есть нужно вообще смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать, – объяснил нардеп.

Кроме того, по словам Арахамии, реформа авторства Минобороны будет способствовать уменьшению насильственных действий против военнослужащих ТЦК, которых становится все больше.

– Это как раз прямой сигнал к тому, что нужно двигаться быстрее по реформе процесса мобилизации. Если ничего не сделать, будем иметь больше повторений таких случаев. К сожалению. И они касаются как людей, осуществляющих призыв, так и людей, которых непосредственно призывают. Поэтому мы на часе вопросов к правительству (ориентировочно пройдет 11 апреля – ред.) будем спрашивать непосредственно Михаила Альбертовича, чтобы он ускорил этот вопрос и начал его реализацию, – резюмировал Давид Арахамия.

Что известно о концепции реформы Минобороны

Как ранее писал "Телеграф", нардепам из комитета по нацбезопасности уже презентовали драфт законодательных изменений. Так, отдельная рабочая группа в Минобороны анализирует потребность в существующем количестве забронированных украинцев.

К ухилянтам после объединения реестров будут применены новые меры принуждения, однако идея жестких ограничений типа блокирования счетов пока не имеет согласованной поддержки. Отдельно в Минобороны готовят реформу ТЦК — их функционал планируется перевести в более технический формат с минимизацией человеческого фактора и коррупционных рисков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в ВСУ прокомментировали слухи о подготовке мобилизации женщин. Там подчеркнули, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений.