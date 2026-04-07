Тищенко с коллегой отличились поведением в Раде (фото)

В парламенте было принято решение о приглашении представителей Паралимпийской сборной команды Украины на пленарное заседание

Во вторник, 7 апреля, в Верховной Раде были гости — украинские паралимпийцы, которые также выступили перед парламентом. Однако в ходе их визита произошел конфуз — спортсмены не смогли спокойно уйти из зала, поскольку их путь буквальноперегородили народные депутаты Николай Тищенко и Андрей Клочко.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, Тищенко и Клочко встали в проходе между рядами и хотели от каждого паралимпийца рукопожатия и селфи.

"А вот Тищенко и Клочко стали в проходе между сиденьями и не пускали паралимпийцев без рукопожатий и селфи. Каждого", — пишет Безуглая под соответствующей фотографией.

Паралимпийцы в Раде. Фото: Марьяна Безуглая

До выхода спортсменов в зал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что 14-е зимние паралимпийские игры 2026 года состоялись с 6 по 15 марта в итальянской республике. По итогам участия спортсмены Национальной сборной команды Украины завоевали 19 наград с парабиатлона и паралыжных гонок. Еще 3 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых. По общему количеству наград Украина заняла 3-е место и 7 место по количеству полученных золотых наград.

Президент НПК Украины Валерий Сушкевич

"Телеграф" отмечает", что на прямой трансляции с ВР видно, как после выступления спортсменов, Тищенко и Клочко стоят в проходе, где те должны идти. Судя по кадрам, с ними они обменялись рукопожатиями.

Паралимпийцы в Раде. Фото: скриншот/"Телеграф"

