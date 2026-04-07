В Україні можуть зникнути помідори та огірки: названо дві причини

Український овочевий ринок поступово стає залежним від імпорту

Українські огірки й помідори можуть зникнути? Все частіше на полицях — імпортні овочі. Причин для такого явища декілька.

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев наголошує — переваг для вирощування овочів в Україні немає. Те, що раніше вирощували в Україні, тепер вигідніше завезти з-за кордону.

Перший критичний фактор — енергетика. Високі ціни на газ роблять тепличну продукцію занадто дорогою у виробництві. Додається і ще один критичний фактор — проблеми зі зрошенням після підрив Каховської ГЕС. Через це вирощування овочів у відкритому ґрунті стало значно складнішим на півдні. Найкраще себе почувають в Україні зернові та олійні культури.

Що прогнозують експерти з цінами на овочі

З огірками ситуація поки виглядає відносно стабільною. За словами експертки плодоовочевого ринку України "АПК-Інформ" Ксенії Гусєвої, українські виробники вийшли на повні потужності, і пропозиція зараз навіть перевищує попит. Через це ціни не ростуть, як це було раніше перед Великоднем, а навпаки — знижуються. Водночас серйозний тиск створює імпорт із Польщі: польські огірки дешевші, і це змушує українських виробників тримати ціну.

З томатами ситуація значно складніша. Ринок фактично залежить від імпорту з Туреччини. Ціни ростуть через те, що помідори до українців потрібно ще довезти, а пальне дорожчає. Українських томатів ще обмаль і вони дорогі. "Вони поставили ціну 170 грн, а імпортний томат десь 130-150 грн заходить. Це по такій ціні він заходить саме на ринок, а в роздріб він же ж буде дорожче. Вони його можуть завозити по 100 грн, а вроздріб ви його будете купувати 180-190", — каже Гусєва.

Покращення варто чекати тільки після 20 квітня — через збільшення кількості вітчизняних томатів з теплиць, ціна може піти вниз.

