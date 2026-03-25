Есть ядерная угроза для Украины? Кувейт заявил о риске утечки из-за атак возле иранской АЭС

Между Киевом и Тегераном – около 2300 тысяч километров напрямую

Иран сообщил о попадании снаряда в район атомной электростанции в Бушере вечером 24 марта. На этом фоне власти Кувейта предупредили о риске ядерной или радиоактивной утечки.

Что произошло в Иране

Об этом сообщает Iranintl. По данным Организации по атомной энергии Ирана, попадание по территории АЭС произошло на фоне действий со стороны США и Израиля – снаряд упал в пределах электростанции.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что получило информацию от Ирана о том, что 24 марта "еще один снаряд попал в территорию Бушера". 25 марта власти Кувейта объявили о возможной радиационной утечке.

Кувейт предупредил об опасности

Полковник-инженер Ахмед Салах Ахмед из Министерства обороны Кувейта записал видеообращение. События в регионе, по его словам, "требуют введения определенных правил для обеспечения полной безопасности граждан и резидентов".

Нет необходимости в панике или закрытии учреждений в случае возможных радиационных утечек в соседних странах, поскольку ближайший реактор расположен более чем в 240 км от Государства Кувейт, — сказал полковник

Расстояние в значительной степени уменьшает влияние возможных радиационных выбросов, ведь большинство рассеивается еще до достижения границ Кувейта, пояснил специалист. Однако для максимальной безопасности жителям Кувейта следует "оставаться в безопасности внутри жилья и не выходить из дома", а также плотно закрыть окна и двери, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха.

Иран не впервые заявляет о попадании снарядов на территории ядерных объектов

На прошлой неделе Иран и Россия также заявляли о подобном инциденте. Тогда, по их словам, снаряд попал в район построенной Россией Бушерской АЭС. Кроме того, в начале марта были сообщения об ударе США и Израиля по ядерному объекту в городе Натанз.

Атомная электростанция станция в Иране

Есть ли угроза для Украины из-за ударов по ядерным объектам Ирана

Когда это произошло впервые, "Телеграф" обратился к экспертам, чтобы выяснить, опасны ли удары по ядерным объектам Ирана для Украины. Стоит отметить, что АЭС в Бушере находится дальше Украины, чем станция в Натанге.

Кувейт и Украина на карте

Расстояние от Натанза до Киева

Как пояснил "Телеграфу" экс-министр охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко, рисков для Украины нет.

И далеко (до Украины. — Ред.) и при уничтожении мест хранения обогащенного урана радиоактивные материалы не могут распространяться на большое расстояние. Для сравнения — Чернобыльское облако после взрыва реактора поднялось на высоту 11 км и трижды обогнуло Землю, — пояснил эксперт

С ним согласна и радиобиолог, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк. По ее мнению, опасности нет из-за удаленности Украины и Ирана.

