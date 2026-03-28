В Україні не промовчали: чи справді Іран вдарив по українських військових в ОАЕ

Іранці стверджують, що нібито є загиблі

Іран заявив, що знищив український склад систем протидії БПЛА в Дубаї. В МЗС України вже відреагували на ці заяви.

Як повідомив кореспонденту "Телеграфу" речник МЗС Георгій Тихий, інформація про атаку — брехня. Втім Fars пише, що на території складу під час атаки нібито перебував 21 українець. Іранці стверджують, що нібито ніхто не вижив.

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян", — наголосив Тихий.

Що відомо про "удар" по складу

Прессекретар Центрального командного пункту Хазрат Хатам-ол-Анбія заявив, що одночасно з ураженням сховищ командирів і американських солдатів у Дубаї, що завдало їм значних втрат, був знищений склад систем протидії безпілотникам, що належать Україні. Вони знаходилися в Дубаї для допомоги армії США.

"Цей склад став ціллю комбінованої операції повітряних і морських сил Корпусу вартових Ісламської революції", — сказав прессекретар.

Іран та Дубай на карті

Зауважимо, що в Україні вже спростували цю інформацію, однак влада ОАЕ ще не коментувала заяви Ірану.

Що Зеленський казав про зустрічі в ОАЕ та Саудівській Аравії

Як повідомив президент Володимир Зеленський, вже кілька тижнів в ОАЕ працюють українці, аби надати допомогу в захисті. Український лідер провів зустріч з представниками нашої команди та обговорив перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції.

"Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність", — наголосив президент.

Щодо зустрічі з українськими бійцями в Саудівській Аравії Зеленський сказав: "Основне завдання наших експертів із захисту неба в цьому регіоні – виявити проблемні питання та визначити, які зміни потрібні, щоб посилити захист людей і життя від іранських "шахедів" і ракет. Вдячний хлопцям за дуже оперативну й ґрунтовну роботу. Є конкретні речі, які можемо зробити разом із нашими партнерами".

Раніше "Телеграф" розповідав, що названо новий фактор, який заважає Україні завершити війну.