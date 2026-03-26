"Ніхто танками вже не воює": нові заяви Зеленського про переговори, санкції, Трампа та Іран

Окремо Зеленський наголосив: нестача фінансування України — це ризик для всієї Європи

Президент Володимир Зеленський наголошує Росія перейшла на новий етап атак на інфраструктуру, а мирним переговорам потрібна зустріч на рівні лідерів країн.

Про складні переговори про мир, нових можливих цілях Кремля та критичну роль фінансування для оборони України він розповів у двох інтерв’ю — агентству Reuters та французькому виданню Le Monde. "Телеграф" публікує головне з двох інтерв'ю.

Про атаки Росії та відповідь України

Як повідомив президент в розмові з Reuters, другий етап зимової операції Росії проти критичної інфраструктури України триває. "Цілі на цьому етапі для них – водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо", — зазначає президент. Він наголосив, що Україна сильніша, ніж в зимку, має технології для захисту, проте питання в грошах.

За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Володимир Зеленський, президент України

Зеленський наголосив, що санкційний тиск на Росію зменшується, але в України є свої санкції, тож на кожну російську атаку буде відповідь. "Якщо і Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи", — зауважив Зеленський.

Переговори про мир: позиція США та Росії

Президент України наголосив, що говорити краще на рівні лідерів — на думку Зеленського тристоронній саміт із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є ключовим для досягнення миру.

Москва прагне, аби Київ прийняв її умови та відвів сили з територій в Донецькій та Луганській області, які підконтрольні Україні. Водночас це ж питання є і в обговорення гарантій безпеки. "Американці готові завершити узгодження цих гарантій… як тільки Україна буде готова вивести війська з Донбасу", — сказав Зеленський Reuters.

Проте і українці, і росіяни, розуміють, що часу на захоплення силою піде чимало і рівень втрат РФ буде високий. І ще не факт, що вони її захоплять. Вони можуть там поховати від 300 тисяч до мільйона своїх військових. Вони не цінують життя людей, але вони розуміють, що це гроші. Усе це контракти, і це 300 тисяч або мільйон додаткових гробів у Росію. У Кремлі не розуміють до кінця суспільний резонанс: чи звикнуть до цього люди, чи не звикнуть. Володимир Зеленський, президент України

Тому росіяни намагаються через американців просувати риторику, що українцям немає за що боротися, а йдеться про 6 тисяч квадратних кілометрів. "Я б дуже хотів, щоб американська сторона зрозуміла, що східна частина нашої країни є частиною наших гарантій безпеки", — каже президент. Зеленський попередив, що відхід військ із Донбасу може поставити під загрозу безпеку України та Європи, адже це означатиме передачу сильних оборонних позицій Росії.

Водночас за словами президента, Росія розраховує на втрату інтересу США до України у разі затягування переговорів. Є також різні погляди США та України на готовність Росії до переговорів загалом.

"Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди. З одного боку, нічого страшного, це нормально, коли є різні погляди. Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче завершувати війну. Ми просимо про додатковий тиск, щоб він захотів. А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру", — каже Зеленський у інтерв'ю Le Monde.

Чи є в Росії ресурс для війни та чому важливі гроші

В інтерв'ю французькому виданню Зеленський також назвав цифру втрат РФ на місяць — 30-35 тисяч. Чи змусить це Росію піти на мобілізацію невідомо, але наразі там не наважуються на такий крок і використовують систему контрактів за великі гроші. Саме через це Україна так чутливо реагує на зняття санкцій.

"Тому що це гроші. А гроші – це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші – це дрони. Гроші – це люди. Люди – це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили", — зазначає президент.

Зеленський зазначив, що спільна санкційна політика різних країн безпосередньо обмежувала можливості Росії, зокрема через скорочення доходів від енергетики, що зменшувало фінансування її оборонного сектору. За його словами, попри спроби обходити санкції, бюджетний дефіцит РФ зростав і на початок 2026 року досяг значних масштабів, а загалом міг сягнути близько 100 мільярдів доларів.

Водночас президент наголосив, що послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору знову принесло Москві мільярдні прибутки, що не сприяє зниженню інтенсивності війни проти України та створює додаткові можливості для підтримки Ірану.

Відсутність фінансування України — ризик для Європи

Наприкінці 2025 року лідери ЄС узгодили позику для України. Якщо вдасться розблокувати цей формат Україна буде вдячна, якщо ні — потрібна альтернатива, інакше українська армія не доотримає фінансування. Без частини грошей залишиться виробництво дронів, як далекобійних, так і перехоплювачів, забезпечення систем ППО, бо з цих фінансів йдуть кошти на європейські системи ППО та американські ракети РАС-3. Подібне, на думку Зеленського — ризик для європейської безпеки, але на його думку це питання у Європі вирішать.

Росія буде продовжувати атаки на інші країни

Якщо Україна не зупинить Путіна — буде продовження, вважає Зеленський. Це зумовлено внутрішніми процесами в Росії і ризикують передусім країни Балтії. "Він обере якусь маленьку країну: йому це потрібно. Він розігнав воєнну економіку та радикалізував росіян. На сьогодні в Росії є 20–25% молодих людей, які хочуть знищення України і Європи, які хочуть повернутися до радянського впливу, хочуть повернутися до ідеї знищення НАТО. Так просто це не зникне. Тому він буде обирати: розкол у суспільстві або зробити пару кроків і в якусь із балтійських держав, поставити праву ногу або ліву. Він обере друге. Він не буде ризикувати ні собою, ні своїм життям, ні внутрішньою стабільністю", — каже президент.

Вплив Близького Сходу

Зеленський нагадав, що Росія передає розвіддані Ірану та фактично використовує це як елемент тиску на США. За його словами, Москва водночас сигналізує, що може припинити таку передачу, якщо Вашингтон зупинить обмін розвідданими з Україною, і підкреслює: "Чи це не шантаж? Безумовно". Президент додав, що така тактика може вплинути на рішення США залежно від розвитку ситуації на Близькому Сході.

Водночас він повідомив, що Україна вже залучена до безпекових процесів у регіоні: до Києва звернулися США та низка близькосхідних країн, зокрема Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Бахрейн, Йорданія і Кувейт. Українські експертні команди вже працюють на місцях, оцінюють ситуацію та діляться досвідом протидії повітряним атакам. Зеленський наголосив, що навіть сучасні системи ППО не забезпечують повного захисту від масованих дронових ударів: "Скільки б Patriot, THAAD та інших систем ППО не було на Близькому Сході, цього не вистачить для повної роботи протиповітряної оборони. Є сучасні перехоплювачі, які повинні працювати проти щільних дронових ударів".

Президент також зазначив, що Київ веде переговори про взаємовигідну співпрацю: Україна готова ділитися технологіями та продавати окремі оборонні рішення, натомість розраховує отримати необхідні ракети для ППО.

Гроші – найбільш дефіцитна річ на сьогодні. Зараз наша оборонна промисловість завантажена наполовину, і нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів для себе. Тому ті системи, які в нас у профіциті, ми готові продавати нашим партнерам. І ми не тільки продаємо, ми дамо їм свою експертизу. Дрони-перехоплювачі без нашої експертизи не працюють. Працює система. Володимир Зеленський, президент України

Про президента США Дональда Трампа

Окремо в розмові Зеленський зупинився на відносинах з президентом США. "Я не коробка цукерок і не машина, щоб мене любила чи не любила та, чи інша людина", — зазначив президент, проте зауважив, що Трамп хоче швидшого завершення війни і це збігається з інтересами України. Водночас Зеленський відзначив, що попри все постачання Україні з США не припинялись, за що він вдячний Трампу, та "ці постачання ракет Patriot не такі великі, як нам потрібно".