В Украину возвращаются авиакомпании? Wizz Air переполошила украинцев своим постом в сети

Компания анонсировала онлайн-сессию с информацией о зарплате, графиках и бонусах

Европейская авиакомпания Wizz Air дала первые знаки о возможном возобновлении работы в Украине и тем самым обнадежила украинцев. Однако похожие сигналы появляются еще с 2022 года и могут носить маркетинговый характер. Тем не менее, в соцсетях уже принялись активно обсуждать информацию.

Так, в соцсети Instagram компания запустила рекламный пост с надписью "Україно, ми повертаємося додому". В обїявлении есть ссылка на форму регистрации для участия в виртуальной информационной сессии для пилотов Wizz Air Malta.

Сессия пройдет 15 апреля и рассчитана на потенциальных пилотов. В ходе встречи обудут рассказывать об:

условиях работы и зарплате;

графиках и структуре списков сотрудников;

бонусах за удержание персонала.

Но главное, что в форме для соискателей работы указан вопрос: "Интересует ли Вас должность в Украине?".

Тут же следует отметить, что подобная информация появлялась уже неоднократно с 2022 года, хотя официально Wizz Air не заявлял о своих планах в Украине в ближайшее время.

Реакция сети

В соцсети Threads уже принялись активно обсуждать рекламный пост компании. Пользователи шутят, строят теории и обсуждают, что скрывается за рекламой — от попытки вернуться на украинский рынок до обычного поиска кадров.

"Wizz Air знает больше?"

"Может есть самолеты с бомбоубежищем"

"Похоже на рекрутинг персонала"

"Думаю, просто нанимают украинских пилотов и т.д, будут пока летать по ЕС"

Что было известно ранее

Гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская ранее говорила, что уже весной 2025 года в Украине может возобновить работу первый аэропорт во Львове.

"Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT. Сейчас речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города", — рассказала она.

При этом, позже Министерство развития общин и территорий (бывшее Мининфраструктуры) по просьбе "Телеграфа" прокомментировало свежие заявления о возможностях открытия аэродрома на Галичине уже весной или в начале лета 2025 года.

"Ни о запуске пассажирских перевозок, ни вообще о старте перелетов во Львов пока речь не идет", — ответили в министерстве, отмечая, что ключевое — это безопасность. Принципиальным будет наличие средств противовоздушной обороны.

К слову, в 2022 году стало известно, что WizzAir с 3 октября того же года планировал возобновить полеты в российскую столицу – Москву. Это заявление вызвало большой скандал и уже вскоре компания изменила решение. После массовой критики со стороны пользователей и призывов к бойкоту, компания решила, что не будет отправлять самолеты рейсом "Москава — Абу-Даби".

