В Україну повертаються авіакомпанії? Wizz Air переполошила українців своїм постом у мережі

Компанія анонсувала онлайн-сесію з інформацією про зарплату, графіки та бонуси

Європейська авіакомпанія Wizz Air дала перші знаки про можливе поновлення роботи в Україні та тим самим обнадіяла українців. Однак схожі сигнали з’являються ще з 2022 року і можуть мати маркетинговий характер. Проте, в соцмережах уже почали активно обговорювати інформацію.

Так, у соцмережі Instagram компанія запустила рекламний пост з написом "Україно, ми повертаємося додому". У заяві є посилання на форму реєстрації для участі у віртуальній інформаційній сесії для пілотів Wizz Air Malta.

Сесія пройде 15 квітня та розрахована на потенційних пілотів. У ході зустрічі будуть розповідати про:

умовах роботи та зарплати;

графіки та структуру списків співробітників;

бонуси за утримання персоналу.

Рекламний пост Wizz Air в Instagram

Але головне, що у формі для претендентів на роботу зазначено питання: "Чи цікавить Вас посада в Україні?".

Форма Wizz Air для шукачів роботи

Слід зазначити, що подібна інформація з’являлася вже неодноразово з 2022 року, хоча офіційно Wizz Air не заявляв про свої плани в Україні найближчим часом.

Реакція мережі

У соцмережі Threads вже почали активно обговорювати рекламний пост компанії. Користувачі жартують, будують теорії та обговорюють, що ховається за рекламою — від спроби повернутися на український ринок до звичайного пошуку кадрів.

"Wizz Air знає більше?"

"Може, є літаки з бомбосховищем"

"Схоже на рекрутинг персоналу"

"Думаю, просто наймають українських пілотів тощо, поки літатимуть по ЄС"

Пост у Threads

Пост у Threads

Коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Коментарі в Threads

Що було відомо раніше

Гендиректор міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького Тетяна Романовська раніше говорила, що вже навесні 2025 року в Україні може відновити роботу перший аеропорт у Львові.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT. Наразі йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова. Чартерні рейси, швидше за все, намагатиметься повернути авіакомпанія Sky Up. Вони мають гарну мережу маршрутів у Європі. Ті ж самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста", — розповіла гендиректор міжнародного аеропорту "Львів", — розповіла вона.

При цьому пізніше Міністерство розвитку громад і територій (колишнє Мінінфраструктури) на прохання " Телеграфа " прокоментувало свіжі заяви про можливості відкриття аеродрому на Галичині вже навесні або на початку літа 2025 року.

"Ні про запуск пасажирських перевезень, ні взагалі про старт перельотів до Львова поки не йдеться", — відповіли в міністерстві, зазначаючи, що ключове — це безпека. Принциповою буде наявність засобів протиповітряної оборони.

До речі, 2022 року стало відомо, що WizzAir з 3 жовтня того ж року планував відновити польоти до російської столиці – Москви. Ця заява викликала великий скандал і вже невдовзі компанія змінила рішення. Після масової критики з боку користувачів та закликів до бойкоту компанія вирішила, що не відправлятиме літаки рейсом "Москова — Абу-Дабі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли аеропорт "Вінниця" зможе відновити роботу. Наразі триває його реконструкція.