Мэр Луцка ушел в отставку: чем известен Полищук и кто его заменит

На уход мэра уже отреагировали горожане

Городской глава Луцка Игорь Полищук отправился в отставку — такое решение поддержали в горсовете на сессии в среду, 25 марта. Личное заявление о сложении им полномочий чиновник, пробывший на должности более пяти лет, подал накануне.

Полищук отметил, что, несмотря на слухи, решение о его уходе никак не связано ни со следственными действиями НАБУ, ни с аудитом, который проводили в Луцком городском совете. Об этом пишет издание "Волынские новости".

"Обстоятельства, побуждавшие меня к написанию заявления, детализировать не считаю нужным", – объяснил он.

В этом материале "Телеграф" детально рассказывает о ситуации с увольнением, а также некоторые факты о самом Игоре Полищуке и о человеке, который заменит его.

Что известно об увольнении

Как известно, Игорь Полищук подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Проект решения был опубликован на сайте городсовета накануне сессии. При увольнении мжру положена выплата денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных отпусков, накопленные за время работы, а также за дополнительные дни отдыха, пишет ТСН.

Также мэр поблагодрил дителей Луцкой общины за поддержку, помощь, конструктивную критику и подсказки.

На своих страницах в социальных сетях на момент выхода публикации Полищук не комментировал свой уход. Однако в комментариях под другими постами на его странице в Facebook уже появилось множество комментариев городан с одной просьбой к нему — не покидать должность.

Комментарии в сети. Скриншот: Facebook

Комментарии в сети. Скриншот: Facebook

Комментарии в сети. Скриншот: Facebook

Также полномочия сдал секретарь совета Юрий Беспятко.

Справка: Беспятко родился 7 июня 1975 г. в г. Луцке Волынской области. Образование высшее. В 1998 году окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки по специальности "физическое воспитание", в 2008 году Луцкий национальный технический университет по специальности "финансы".

Трудовая деятельность:

С ноября 1995 года по июнь 1996 года – рабочий в МЧП "Лилея".

С августа 1998 года по январь 1999 года – сторож в ДОУ №41.

С января 1999 года по апрель 2000 года – коммерческий агент редакции газеты "Віче".

С сентября 2000 года по март 2001 года – менеджер по рекламе рекламно-информационного агентства "Наше время".

С ноября 2002 года по сентябрь 2019 — менеджер по рекламе и маркетингу редакции газеты "Волынь" (реорганизовано в ООО "Газета "Волынь").

С сентября 2019 года по ноябрь 2020 года – советник городского головы.

С 01 декабря 2020 избран секретарем Луцкого городского совета.

Юрий Беспятко

Добавим, что временно исполняющей обязанности мэра Луцка стала Екатерина Шкледа. Ее кандидатуру поддержал 31 депутат горсовета.

Справка: Екатерине Шкледе 38 лет. Она является роженкой Казахстана. Образование получила в Луцком национальном техническом университете по специальностям "Экология и охрана окружающей среды" и "Финансы".

С 2020 года является депутатом Луцкого городского совета от партии "За майбутнє". Ранее возглавляла департамент семьи, молодежи и спорта, а также Благотворительный фонд Игоря Палицы "Тільки разом".

С октября 2025 года представляет в Волынской области Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В 2025 году в своей декларации указала две квартиры, автомобиль MAZDA 2015 года и доходы от работы в фонде, по совместительству и в представительстве Верховной Рады, а также средства наличными.

Екатерина Шкледа

Игорь Полищук — что о нем известно

Родился 01 июля 1988 года в городе Луцке Волынской области. В период с 1995 по 2005 – учился в общеобразовательной школе I-III ступеней №15 г.Луцка. Затем следующие пять лет учился и окончил с отличием Киевский национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение". А в период с 2011 по 2013 учился и окончил Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого" по специальности "Правоведение".

Игорь Полищук. Фото: Facebook

Карьера:

2010 – 2012 – помощник адвоката Стасюка О.Л.;

2012 – 2013 – юрисконсульт благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "Новый Луцк";

2013 – 2016 – главный юрисконсульт благотворительного фонда "Фонд Игоря Палицы "Новый Луцк";

2016 – 2017 – заместитель председателя правления благотворительного фонда "Фонд Игоря Палцы "Тільки разом";

2017 — секретарь Луцкого городского совета, исполняющий полномочия городского головы;

2017 – 2020 – советник Луцкого городского головы;

С ноября 2020 года – городской голова.

Игорь Полищук. Фото: Facebook

Партийность: Политическая партия "За будущее". Депутат Луцкого городского совета VI и VII созыва.

В декларации Полищука указано, что у него есть квартира в селе Змеинец в Луцкой области в общей собственности с Полищуком Владимиром, Полищуком Русланом и Полищук Мариной. Также у него есть собственная квартира в Луцке и три земельных участка в области и дача в селе Поляна.

Декларация Игоря Полищука

Декларация Игоря Полищука

Декларация Игоря Полищука

В графе транспортных средств отмечается, что у Полищука нет собственного автомобиля.

Декларация Игоря Полищука

Его заработная плата за 2024 год составила 1 013 275 гривен.

Декларация Игоря Полищука

На банковских счетах у него есть 132 126 гривен, а наличными Полищук хранит 200 000 гривен и 51 000 долларов.

Декларация Игоря Полищука

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заработная плата городского головы Луцка Игоря Полищука за прошлый год оказалась сопоставимой с доходами представителей рабочих профессий.