Мер Луцька пішов у відставку: чим відомий Поліщук та хто його замінить

На відставку мера вже відреагували городяни

Міський голова Луцька Ігор Поліщук пішов у відставку – таке рішення підтримали у Верховній Раді на сесії у середу, 25 березня. Особисту заяву про складання ним повноважень чиновник, який пробув на посаді понад п’ять років, подав до міськради напередодні.

Поліщук зазначив, що, незважаючи на чутки, рішення про його звільнення ніяк не пов’язане ні зі слідчими діями НАБУ, ні з аудитом, який проводили у Луцькій міській раді. Про це пише видання "Волинські новини".

"Обставини, які спонукали мене до написання заяви, деталізувати не вважаю за потрібне", — пояснив він.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає про ситуацію зі звільненням, а також деякі факти про самого Ігоря Поліщука та про людину, яка замінить його.

Що відомо про звільнення

Як відомо, Ігор Поліщук подав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Проект рішення було опубліковано на сайті міськради напередодні сесії. При звільненні мерупередбачена виплата грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних відпусток, накопичені за час роботи, а також за додаткові дні відпочинку, пише ТСН.

Також мер подякував дітям Луцької громади за підтримку, допомогу, конструктивну критику та підказки.

На своїх сторінках у соціальних мережах на момент виходу публікації Поліщук не коментував свого догляду. Однак у коментарях під іншими постами на його сторінці у Facebook вже з’явилося багато коментарів городян з одним проханням до нього — не залишати посаду.

Також повноваження здав секретар ради Юрій Безпятко.

Безп’ятко народився 7 червня 1975 р. у м . Луцьку Волинської області. Освіта вища. 1998 року закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю "фізичне виховання", 2008 року Луцький національний технічний університет за спеціальністю "фінанси".

Трудова діяльність:

З листопада 1995 року до червня 1996 року – робітник у МПП "Лілея".

З серпня 1998 року до січня 1999 року – сторож у ДНЗ №41.

З січня 1999 року до квітня 2000 року – комерційний агент редакції газети "Віче".

З вересня 2000 року до березня 2001 року – менеджер з реклами рекламно-інформаційного агентства "Наш час".

З листопада 2002 року до вересня 2019 року – менеджер з реклами та маркетингу редакції газети "Волинь" (реорганізовано у ТзОВ "Газета "Волинь").

З вересня 2019 року по листопад 2020 року — радник міського голови.

З 01 грудня 2020 року обраний секретарем Луцької міської ради.

Юрій Бесп'ятко

Додамо, що тимчасово виконувачем обов’язків мера Луцька стала Катерина Шкледа. Її кандидатуру підтримав 31 депутат міськради.

Довідка: Катерині Шкледі 38 років. Вона є народженням Казахстану. Освіту здобула у Луцькому національному технічному університеті за спеціальностями "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "Фінанси".

З 2020 року депутат Луцької міської ради від партії "За майбутнє". Раніше очолювала департамент сім’ї, молоді та спорту, а також Благодійний фонд Ігоря Палиці "Тільки разом".

З жовтня 2025 року представляє у Волинській області Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

У 2025 році у своїй декларації вказала дві квартири, автомобіль MAZDA 2015 року та доходи від роботи у фонді, за сумісництвом та у представництві Верховної Ради, а також кошти готівкою.

Катерина Шкледа

Ігор Поліщук — що про нього відомо

Народився 01 липня 1988 року у місті Луцьку Волинської області. У період з 1995 по 2005 – навчався у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №15 м.Луцька. Потім наступні п’ять років навчався та закінчив з відзнакою Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство". А у період з 2011 по 2013 навчався та закінчив Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" за спеціальністю "Правознавство".

Ігор Поліщук.

Кар’єра:

2010 — 2012 — помічник адвоката Стасюка О.Л.;

2012 — 2013 — юрисконсульт благодійного фонду "Фонд Ігоря Палиці "Новий Луцьк";

2013 — 2016 — головний юрисконсульт благодійного фонду "Фонд Ігоря Палиці "Новий Луцьк";

2016 — 2017 — заступник голови правління благодійного фонду "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом";

2017 — секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови;

2017 — 2020 — радник Луцького міського голови;

З листопада 2020 року — міський голова.

Ігор Поліщук.

Партійність: Політична партія "За майбутнє". Депутат Луцької міської ради VI та VII скликання.

У декларації Поліщука зазначено, що має квартиру в селі Зміїнець у Луцькій області у спільній власності з Поліщуком Володимиром, Поліщуком Русланом та Поліщук Мариною. Також у нього є власна квартира у Луцьку та три земельні ділянки в області та дача у селі Поляна.

У графі транспортних засобів зазначається, що Поліщук не має власного автомобіля.

Його заробітна плата за 2024 рік склала 1 013 275 гривень.

На банківських рахунках він має 132 126 гривень, а готівкою Поліщук зберігає 200 000 гривень і 51 000 доларів.

