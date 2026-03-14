Штраф или пару лет тюрьмы? Как в Украине наказывают за сжигание листьев или мусора

Татьяна Крутякова
Деньги и бабушка с листьями Новость обновлена 14 марта 2026, 17:21
Можно потерять десятки тысяч гривен

С приходом весны в Украине в частном секторе началась уборка приусадебных участков и огородов. Обычно она сопровождается сожжением мусора, листьев и сухостоя. Однако это нарушение закона, за которое можно получить немалый штраф.

Как отмечает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата КГГА, ссылаясь на Конституцию, поджог сухостоя или листьев — это административная и уголовная ответственность. Загреметь в тюрьму за это тоже можно.

Размер штрафов за сжигание составляет от 3060 до 6120 грн. Если же огонь развели на территориях природно-заповедного фонда — от 6120 до 12240 грн.

В общем, сожжение листьев или мусора предполагает:

  • Административная ответственность. По статье 77-1 КУоАП за поджог растительности — штраф от 3060 до 6120 грн для граждан. По ст. 82 КУоАП (сжигание отходов, к которым относятся листья) — от 340 до 1360 грн.
  • Уголовная ответственность. Если огонь повлек за собой уничтожение лесов, повреждение имущества или гибель людей, предусмотрены штрафы от 91 800 до 153 000 грн или ограничение/лишение свободы на 2-5 лет (ст. 245 УКУ).
  • Самые высокие штрафы введены для должностных лиц — от 15 300 до 30 600 грн и за огонь на территориях природно-заповедного фонда — от 6 120 до 12 240 грн.
Заметим, что нарушением закона считается даже сожжение листьев у себя в огороде, во дворе и т.д. Даже поджог сухостоя, сухого камыша предусматривает административную ответственность.

