Штрафи за прогули школи: чи дійсно поліція має займатись цим питанням

В Міносвіти анонсували посилення відповідальності за пропуски уроків

В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин. На батьків накладатимуться штрафи до 5100 гривень за прогулювання школи їхніми нащадками.

Відповідну заяву зробив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий на пресконференції за підсумками трьох років роботи його команди в Міносвіти. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Що заявив глава МОН

Очільник відомства підкреслив, тепер відвідання школи перевірятиметься ретельніше. За його словами, поліція перевірятиме, чи на уроках дитина і, в разі відсутності, розшукуватиме її.

"Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення", — сказав Лісовий.

Додамо, що згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн), а ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

Чи дійсно ювенальна поліція має займатись прогульниками?

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань освіти та науки Ростислав Павленко ставиться скептично до потреби залучати до контролю за відвідуваністю уроків ювенальну поліцію. За його словами, у поліції в школі й так є завдання, зокрема у питаннях безпеки.

Павленко також зазначив, що інформація про відвідування школи збиралась в українській інформаційно-освітній системі, призначеній для автоматизації навчального процесу та переведення шкільної документації в електронний формат "Єдина школа" вже тривалий час.

"Я так розумію, тепер упевнились в її надійності, і почали використовувати. Хочу наголосити, що причини пропусків можуть бути різними. І спершу варто відпрацювати різні сценарії і реакції на них у "Єдиній школі", а вже потім підключати "внутрішні органи". Спершу хай кожен зробить своє, а вже потім дивитись, де треба посилення", — зазначив нардеп.

За його словами, діти з асоціальних родин — це задача ювенальної поліції. Але контроль прогульників, тут ні до чого.

"Хай зіставляють бази даних щодо народжених, мешканців і школярів…", — додав Павленко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні не вистачає дітей аби заповнити садочки. При цьому у закладах дошкільної освіти бракує працівників.