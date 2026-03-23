Пенсионеры могут получить большую выплату от государства. Но повезет только избранным

Если решение суда подтвердят, долги ПФУ придется отдавать сразу, но эксперты сомневаются во внедрении

Киевский окружной админсуд признал незаконным постановление Кабмина №821, которое позволяло выплачивать пенсионные долги по частям. Если суд следующей инстанции подтвердит решение, Пенсионный фонд обяжут за раз выплачивать все долги.

Что нужно знать:

По оценкам экспертов, в бюджете нет средств для сиюминутных выплат

Правительство, вероятно, примет новое постановление с измененным механизмом

Реальные изменения для большинства пенсионеров пока маловероятны

О прецеденте сообщила адвокат Татьяна Голица. Пока еще не истек 30-дневный срок апелляции — решение админсуда было 4 марта. "Телеграф" спросил экспертов, какие последствия может иметь подобное решение суда и реально ли что-то изменится для пенсионеров.

По словам бывшего вице-премьера и министра социальной политики Павла Розенко, у правительства нет средств на эти выплаты.

"Поэтому, скорее всего, будет просто новое постановление. Возможно, изменят технологию, возможно, изменят порядок выплат или методологию. Но суть останется. Все сразу правительство платить не будет, чего-то мне так кажется", — говорит эксперт по социальной политике.

На уточняющий вопрос, какие категории пенсионеров могут выиграть от этого решения суда он добавил: "Да никто не выиграет, потому что по факту оно правительством не будет выполнено. Наверное, апелляция еще будет? Это же не вступило в законную силу", — предположил политик.

Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко также придерживается мнения, что ожидать сиюминутной выплаты пенсионерам кругленькой суммы не стоит.

"Денег точно не будет. И вряд ли их будут в правительстве привлекать. Разве что выборы вскоре состоятся", — отмечает он. По мнению эксперта, долги могут выплачиваться не из бюджета ПФУ, если это прямо не будет указано в определении суда:

"Долги будут уплачиваться опять-таки, если иного порядка не предусмотрено, в пределах той суммы, которая заложена в Госбюджете на 2026 год на исполнение судебных решений. Это мизерная сумма". В целом, по мнению Гаврилечко, говорить о потенциальной нагрузке на бюджет Пенсионного фонда пока рано. Потенциально это может привести даже к росту дефицита государственного бюджета, ведь правительство "будет виновато", но есть нюанс.

"Кто мешает правительству выполнять решения суда только в пределах текущих объемов бюджетных расходов? Никто! Так что и рассчитывать на получение средств пенсионеры могут только в случае, если они бессмертны, как герой сериала "Горец"", — говорит Гаврилечко.

При этом в выигрыше первыми, если решение действительно будет внедрено, будут не простые пенсионеры. "Практика доказывает, что первые в очереди на получение перерасчета — "пенсионеры-инвалиды" из числа прокуроров в возрасте до 40 лет...", — резюмирует эксперт.

Кому и за что Пенсионный фонд должен оплатить долги

Постановление Кабмина №821 ввело новый порядок выплаты пенсионных долгов по решениям судов через Пенсионный фонд Украины. Вместо единовременной выплаты всей суммы государство возвращало средства частями — ежемесячно и в пределах бюджета.

Правительство объясняло это необходимостью упорядочить систему, ведь накопился значительный долг по судебным решениям. Для этого ввели единый подход: как к новым выплатам, так и к старым долгам, которые поставили в очередь. На июль 2025 года было почти 85 млрд грн долга для тех, кому неправильно посчитали пенсии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после смерти пенсионера его семья может претендовать на получение его последней пенсионной выплаты. Для этого необходимо подать заявление в ПФУ.