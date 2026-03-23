Пенсіонери можуть отримати велику виплату від держави. Але пощастить тільки обраним

Якщо рішення суду підтвердять — борги ПФУ доведеться віддавати одразу, але експерти сумніваються у впровадженні

Київський окружний адмінсуд визнав незаконною постанову Кабміну №821, яка дозволяла виплачувати пенсійні борги частинами. Якщо суд наступної інстанції підтвердить рішення — Пенсійний фонд зобов'яжуть за раз виплачувати всі борги.

Що потрібно знати:

За оцінками експертів, у бюджеті немає коштів для одномоментних виплат

Уряд, ймовірно, ухвалить нову постанову зі зміненим механізмом

Реальні зміни для більшості пенсіонерів поки малоймовірні

Про прецедент повідомила адвокатка Тетяна Голиця. Наразі ще не минув 30-денний термін апеляції — рішення адмінсуду було 4 березня. "Телеграф" запитав у експертів, які наслідки може мати подібне рішення суду та чи реально зміниться щось для пенсіонерів.

За словами колишнього віцепрем'єра і міністра соціальної політики Павла Розенка, уряд не має коштів на ці виплати.

"Тому, швидше за все, буде просто нова постанова. Можливо, змінять технологію, можливо, змінять порядок виплат чи методологію. Але суть залишиться. Все й одразу уряд платити не буде, чогось мені так здається", — каже експерт із питань соціальної політики.

На уточнювальне запитання, які категорії пенсіонерів можуть виграти від цього рішення суду він додав: "Та ніхто не виграє, бо по факту воно урядом не буде виконано. Напевно, апеляція ще буде? Це ж не набуло ще законної сили", — припустив політик.

Економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко також дотримується думки, що очікувати одномоментної виплати пенсіонерам кругленької суми не варто.

"Грошей точно не буде. І навряд їх будуть в уряді залучати. Хіба що вибори незабаром відбудуться", — зауважує він. На думку експерта, борги можуть виплачувати не з бюджету ПФУ, якщо це прямо не буде зазначено в ухвалі суду:

"Борги будуть сплачуватись, знов-таки, якщо іншого порядку не передбачено, в межах тієї суми, що закладена в Держбюджеті на 2026 рік на виконання судових рішень. Це мізерна сума". Загалом, на думку Гаврилечка, говорити про потенційне навантаження на бюджет Пенсійного фонду поки зарано. Потенційно це може привести навіть до зростання дефіциту державного бюджету, адже уряд "буде винен", але є нюанс.

"Хто заважає уряду виконувати рішення суду лише в межах поточних обсягів бюджетних видатків? Ніхто! Тож і розраховувати на отримання коштів пенсіонери можуть лише у випадку, якщо вони безсмертні, як герой серіалу "Горець", — каже Гаврилечко.

При цьому у виграші першими, якщо рішення дійсно впровадять, будуть не прості пенсіонери. "Практика доводить, що перші в черзі на отримання перерахунку — "пенсіонери-інваліди" з числа прокурорів віком до 40 років…", — резюмує експерт.

Кому і за що Пенсійний фонд має сплатити борги

Постанова Кабміну №821 запровадила новий порядок виплати пенсійних боргів за рішеннями судів через Пенсійний фонд України. Замість одноразової виплати всієї суми держава повертала кошти частинами — щомісячно і в межах наявного бюджету.

Уряд пояснював це необхідністю впорядкувати систему, адже накопичився значний борг за судовими рішеннями. Для цього ввели єдиний підхід: як до нових виплат, так і до старих боргів, які поставили в чергу. Станом на липень 2025 року було майже 85 млрд грн боргу для тих, кому неправильно порахували пенсії.

