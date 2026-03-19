Кто из военных может служить по месту жительства: суд вынес важное решение

Анастасия Мокрик
Законом предусмотрены некоторые гарантии для этой категории лиц

Верховный Суд Украины разъяснил, может ли военное командование переводить военнослужащего с правом на отсрочку в другой регион без его согласия. В данной ситуации в пример приведен случай с многодетным отцом.

Так, полковник Вооруженных сил Украины и отец троих детей, который добровольно мобилизовался, оспаривал через суд решение Главнокомандующего ВСУ. Согласно приказу, его планировали перевести из Киева на Донеччину с понижением в должности до бригады территориальной обороны. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Мужчина сослался на тот факт, что он является отцом трех несовершеннолетних детей и имеет гарантии прохождения службы только по месту жительства и с согласия.

Суд первой инстанции поддержал офицера, однако апелляция отменила решение и отказала в иске. Верховный Суд удовлетворил кассацию и встал на сторону военнослужащего.

Как отметили в Верховной суде, отец трех и более детей младше 18 лет имеет законное право на получение отсрочки от призыва в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Для многодетных родителей, а также других категорий лиц, определенных законом, в том числе тех, кто осуществляет уход за лицами с инвалидностью или тяжелобольными детьми, действуют дополнительные гарантии. Речь идет о прохождении службы только по месту жительства. Также действует запрет на перевод или смену места службы без их согласия.

Важно учесть, что гарантии сохранения рабочего места и среднего заработка начинают действовать со дня издания приказа о принятии на контрактную службу.

#Верховный суд #Перевод #Многодетный отец #Военный #Мобилизация #отсрочка