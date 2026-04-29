До тепла рукой подать? Когда ждать +20 в мае и будет ли жарким лето

Оправдаются ли пугающие прогнозы о жарком лете в Европе

Несмотря на распространенную примету о том, что ранняя Пасха предсказывает раннюю весну, в этом году конец апреля принес заморозки, сильный ветер и вторжение холодного воздуха с севера. Впрочем, такие качели не являются аномальными, а уже с первых дней мая в Украине ожидается постепенное потепление и более весенний характер погоды.

Об этом "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Также она назвала температуру украинских водоемов.

Можно ли верить в приметы насчет погоды

Традиционно считают, если ранняя Пасха, то и весна ранняя, но в этот раз небесная канцелярия решила иначе. Прошло две недели, а путевого тепла нет. Почему?

– Мы всегда подчеркиваем, что статистические народные приметы, привязки к каким-то праздникам или событиям, они сейчас, при условии изменений климата, глобальной разбалансировки климатические системы не действуют и не являются актуальными. Поэтому опираться на них не стоит, и мы всегда это подчеркиваем.

По сути, мы можем сказать, что весна у нас была даже в определенной степени ранняя, потому что март у нас был даже выше климатической нормы, достаточно теплый. И как раз наступил он практически совпав с календарной весной. Но очень часто, когда так рано приходит метеорологическая весна и теплое начало, особенно март, то в дальнейшем по статистике метеорологических наблюдений у 50% может быть вероятность заморозков в последующем месяце. Это у нас апрель и даже первая половина мая. Это такая статистика – климатический анализ многих весен, которые у нас были, поэтому сказать, что это что-то нестандартное, мы не можем. Конечно, это неприятная реальность, но в принципе, это не является чем-то аномальным.

То есть привязываться к Пасхе нельзя вообще?

– Ни к каким праздникам, то есть по научному подходу, который используют специалисты как в украинском гидрометеорологическом центре, так и в мировых прогностических центрах, таких привязок, конечно, нет. Там просто прогноз, на который можно опираться, закладывать свои планы, какие мы хотим видеть метеорологические показатели, то есть цифры температуры, распределение осадков.

Это 3-5 суток, 10 суток – это консультативно. В дальнейшем, как будет развиваться синоптическая ситуация, невозможно сказать с высокой вероятностью, то есть нет даже таких прогнозов сейчас нигде.

Наталья Птуха

В заморозках виноват циклон

Чем вызвана такая холодная погода в конце апреля?

– Именно этот синоптический случай связан с тем, что у нас поступают холодные воздушные массы с северных широт – то есть ветер у нас с севера, с северо-запада. К северо-востоку от территории Украины располагается активный циклон и соответственно движение в нем, в северном полушарии движение в циклонах происходит против часовой стрелки. Поэтому как раз над нашей территорией проходят воздушные потоки с северо-запада и на выходных мы интенсивно чувствовали прохождение активных атмосферных фронтов, потому что был значительный градиент давления.

То есть циклон глубокий, в нем низкое было давление внутри, и соответственно на его периферии приходились такие активные атмосферные фронты и порывы ветра. Поэтому мы наблюдали интенсивное прохождение атмосферных фронтов с осадками разной фазы, разной интенсивности и с порывами как первого, так и второго уровня опасностей.

Какая погода будет в мае и когда ждать потепления

А чего ждать нам с мая: от начала, от середины? Можно даже заглянуть в конец.

– В конец мы точно не заглянем. Но среднемесячный прогноз, то есть общая такая тенденция, чтобы в целом взглянуть на месяц по оценкам наших специалистов и мировых расчетных прогностических центров, среднемесячная температура предполагается +12…+15 градусов. Это среднемесячная за весь месяц, не ежедневная, не дневные максимумы. Это вот такая характеристика месяца.

В общем если смотреть климатическую характеристику за многолетний период для мая, то эта среднемесячная температура составляет +13…+17 градусов. То есть в этом году она может быть где-то на 1,5 градуса ниже нормы, но учитывая, что у нас Украина большая, мы понимаем, что это усреднение значения для всей территории.

Непосредственно для каждой локальной области, конечно, температуры могут отличаться, и это уже нужно смотреть ежедневно обновляемые прогнозы. И вот именно в этих прогнозах с начала мая есть небольшая оптимистическая нотка – постепенное, очень медленное и сдержанное, но все же повышение температуры.

Это связано с тем, что уже со 2-3 мая изменятся воздушные потоки. В них уже появится южная составляющая, то есть поступят немного теплее воздушные массы. Температура ночью еще будет прохладная +1…+7. Заморозки, если еще будут оставаться, то 1-2 числа, по оценкам, которые есть на сегодняшний день, на поверхности почвы по северным, северо-восточным областям.

В дальнейшем все же есть предпосылки для того, что они будут прекращаться и даже на поверхности почвы, потому что последние ночи апреля все же у нас еще и в воздухе заморозки могут быть. Но уже с началом мая надеемся, что они будут только на почве, там 1-2-го, а 3-го числа, возможно, уже даже и прекратятся. Будем уточнять эту информацию.

Дневные максимумы – уже более весенние. 1-го числа более сдержанные +8…+13, юг страны, Закарпатье +11…+16. А вот 2-го и 3-го числа уже дневные максимумы +11…+17. 3-го числа на крайнем западе страны даже +15…+20 возможно, но в то же время восток, юго-восток — еще немного прохладнее.

То есть можно ожидать, что на майские праздники будут шашлыки?

– В зависимости от того, где вы находитесь, прогноз можно уточнять. Пока +11…+17, уже более такая комфортная погода, и за счет того, что будет меньше осадков, преимущественно без осадков будут дни, то, конечно, это будет больше напоминать традиционную весеннюю погоду.

Ветер прекратится этот страшный, который легких людей и детей сдувает?

– Он уже сейчас постепенно прекращается, но до конца апреля он еще будет с северо-запада умеренных скоростей уже без опасных порывов, но все равно, определенный дискомфорт прохлады, свежести такой, будет прибавлять. Со 2-3 числа он уже начнет меняться на юго-западный, там уже немного будет комфортнее.

Купальный сезон в мае возможен?

А вот вы сказали об этой средней майской температуре 13-15-17 градусов по всей Украине и средней в месяц? То есть, можно предположить, что к концу месяца и можно будет уже открывать купальный сезон в некоторых регионах?

– Во-первых, температура может колебаться и это по поводу открытия купального сезона очень субъективно зависит от каждого человека. Это синоптики прогнозировать, конечно, не могут.

Можно сказать, какая температура сейчас по рекам, для кого-то, может быть, она уже комфортнее. К примеру, по территории Киевщины сейчас имеем от +7 до +10 градусов. В Днепре +9 градусов, Десна также около +9 по Киевщине.

Ирпень, Тетерев, Припять?

– Они есть все в наших социальных сетях, мы ежедневно выставляем обновленные данные, которые есть гидрологические. Там Припять около +10, там, где более мелкие реки – от +7 до +10 по территории Киевщины.

Рось, может быть? Она вообще на юге.

– Там около +9 градусов. То есть сильно не отличается сейчас.

Поджарит ли Европу

В марте вы опровергали заявление центра прогнозирования климата NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) об Эль-Ниньо, о потеплении. 24 апреля они выпустили новый прогноз, где предупредили о страшной жаре с мая.

– Я не буду комментировать все эти сообщения об Эль-Ниньо, потому что это не совсем в зоне нашей компетенции, мы за оперативные прогнозы. А что касается климатических колебаний, то это больше нужно к ученым, нашим климатологам, которые этим занимаются, непосредственно они профессионально смогут это прокомментировать.

Для любой территории локальные процессы могут доминировать над глобальными, как у нас было, например, зимой, когда январь для планеты Земля был пятым по теплоте за всю историю наблюдения, а у нас наоборот он был гораздо холоднее.

Я все-таки процитирую их прогнозы: ожидается, что в течение сезона май-июнь-июль температура поверхности земли будет выше нормы почти везде. Сигнал особенно силен, над южной частью и затем началось: южной Америки, центральной Америки, Карибского региона, а также Европы и Северной Африки. Европу так в последнюю очередь упомянули, но наши же люди скажут, что всю Европу сожжет, прямо в пепел.

– Ну, это зависит от того, как медиа подадут информацию: усилят ли этот сигнал просто общих научных предположений и будут кричать, что Европу сожжет, или просто адекватно прокомментируют, что есть такие предположения, вот такие тенденции.

Раньше мы назвали день, когда Одессу может "прогреть" до +22. Терпеть осталось недолго.