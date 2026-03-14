Росіяни готують весняний наступ? Жорін з "Трійки" пояснив, що насправді відбувається на фронті

Ворог не припиняє штурмових дій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готують весняний наступ. Як пояснив "Телеграфу" заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін, ворог й не переставав наступати, але може збільшити динаміку.

Справа в тому, що вони і не переставали наступати. Нам дуже подобаються такі "сезонні" назви: літній наступ, весняний, зимовий… Ми кожного разу його чекаємо, хоча по факту жоден із них реально сезонним не був. Тобто не було такого, що на початку літа наступ розпочався і в серпні раптом закінчився. Нам так зручніше, мабуть, чи просто подобаються такі назви, Максим Жорін

Максим Жорін

Він наголосив, що насправді наступ російських військ відбувається постійно. Ворог щоденно проводить штурмові дії, зокрема й у смузі відповідальності Третього армійського корпусу.

Свого бажання просуватися вперед ворог не полишив. Але чи чекати збільшення динаміки? Думаю, що так. І, в першу чергу, це буде пов’язано з перекиданням сил і поповненням особового складу їхніх підрозділів, над чим росіяни зараз і працюють, — сказав Жорін

Звідки Росія бере "живу силу" для фронту

Він пояснив, як росіянам вдається поповнювати резерви особового складу, адже "великої" ж мобілізації в Росії ще немає. За словами заступника командира "Трійки", часткова мобілізація в Росії все одно відбувається.

По-друге, у них широко розгорнута контрактна історія, яка дає свої результати. Щоправда, вона зменшується, йде на спад, тим не менш дає їм багато ресурсу, — додав військовий

Третій фактор, який треба враховувати, каже Жорін, це те, що Росія — репресивна країна. Там використовують усі інструменти, щоб без офіційного оголошення мобілізації знайти можливості перемістити людей на лінію зіткнення.

Як? Через правоохоронні органи, різні служби, соціальне становище. Тобто вони використовують усі свої інструменти, щоб людина потрапила на фронт без оголошення мобілізації. І цей відсоток, мабуть, зараз співрозмірний із контрактним поповненням, — пояснив Максим Жорін

Що сказав Зеленський про весняний наступ

На пресконференції 8 березня президент заявив, що Росія готує новий весняний наступ. Його основною метою є захоплення територій на сході країни, насамперед у Донецькій області. Однак ворог змушений відкладати наступ, адже його плани постійно зривають українські військові.

