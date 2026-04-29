Россияне истощены, но… Евродепутат о возможном нападении Путина на НАТО

Европейцы готовы учиться у украинской армии

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс объясняет "Телеграфу": хотя Россия вряд ли атакует Европу в ближайшие месяцы, расслабляться точно не время.

"Россия не изменилась и не изменится, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Мы должны быть готовы абсолютно ко всему. Гибридные атаки, уже являющиеся частью реальности, — это уже угроза. Это уже военное преступление.

Перерастет ли это в прямую атаку? Я не думаю, что в ближайшие месяцы, потому что россияне заняты и истощены. Но это не дает нам никакого повода расслабляться", — сказал он в кулуарах парламента в Страсбурге.

Политик добавил: Россия и дальше будет источником агрессии через свое руководство, политический курс, а также из-за иногда недостаточно четкой позиции Европы.

Пятрас Ауштрявичюс, фото - LRT

"Мы должны каждый день усиливать нашу оборонную готовность и вкладывать в оборону настолько много, насколько можем", — описывает он.

Ауштрявичюс поддерживает создание Европейского оборонного союза — такая идея не первый месяц циркулирует в Брюсселе. По замыслу, к союзу сможет присоединиться Украина, а также другие страны-партнеры ЕС, такие, как Норвегия или Великобритания.

"Это очень хорошая идея. Нам нужно усиливать наши оборонные гарантии и альянсы. Я бы назвал это своеобразным европейским НАТО.

Для Украины это действительно большая возможность приблизиться к Европе. А для нас получить сильную поддержку, оборонные знания, экспертизу и хорошую мотивацию от вас. Обе стороны оказываются в выигрышной позиции", — подытожил евродепутат.