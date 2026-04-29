"Атлетико" - "Арсенал": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Вторая пара полуфиналистов вступает в борьбу за титул

В среду, 29 апреля, "Атлетико" Мадрид принимает "Арсенал" Лондон в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первая игра пройдет в Испании.

Что нужно знать

Матрасники vs Канониры

Рассудит встречу нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели

Ответная игра пройдет 5 мая в Лондоне

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Арсенал". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Арсенал" (обновляется)

Команды подходят к игре в разобранном состоянии. На внутренней арене "Атлетико" в 5 встречах добыл лишь 1 победу при 4 поражениях и ведет борьбу за топ-4 (место в Лиге чемпионов в следующем сезоне, — Ред.). "Арсенал", в свою очередь, в 5 играх АПЛ добыл 3 победы при 2 поражениях и растерял свое преимущество над "Ман Сити" в борьбе за чемпионство.

Отметим, "Атлетико" и "Арсенал" встречались в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На общем этапе Канониры разгромили испанцев со счетом 4:0.

Добавим, что Матрасники в плей-офф Лиги чемпионов прошли "Брюгге" (общий счет 7:4), "Тоттенхэм" (7:5) и "Барселону" (3:2). Канониры, в свою очередь, выбили из турнира "Байер" (3:1) и "Спортинг" (1:0).

Отметим, в финале ЛЧ "Атлетико"/"Арсенал" сыграет с победителем противостояния ПСЖ и "Баварии". К слову, парижане выиграли первую дуэль со счетом 5:4.