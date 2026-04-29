Лучше для Украины или для России? Названы три сценария после выхода ОАЭ из ОПЕК

Мир может увидеть новые колебания цен

Решение о выходе Объединенных Арабских Эмиратов из группы нефтедобывающих стран ОПЕК и ОПЕК+ может по-разному повлиять на мировой нефтяной рынок. В настоящее время можно выделить три возможных сценария развития событий, но зависеть все будет от поведения других стран и общей ситуации в мире.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Научно-технического центра "Психея", председатель комитета по развитию экономической конкуренции при ТПП Украины Сергей Сапегин.

"Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года – это не просто дипломатический жест и не очередной спор внутри нефтяного клуба. Для рынка это сигнал, что старая модель дисциплины в ОПЕК+ ослабевает именно тогда, когда геополитические риски вокруг Ормузского пролива делают нефтяные потоки менее предсказуемыми. Главный вопрос теперь не только в том, сколько нефти смогут извлечь Эмираты. Важнее другое: способна ли ОПЕК+ после этого сохранить контроль над поведением других производителей", — говорит он.

ОПЕК и ОПЕК+ - справка.

Сапегин отметил, что для ОПЕК выход ОАЭ — не просто потеря одного участника, поскольку Эмираты являлись одним из производителей, активно наращивавших мощности. В то же время ОПЕК+ важна не столько составом участников, сколько способностью координировать ограничение добычи между странами с разными интересами. Именно эта способность теперь оказалась под вопросом.

ОПЕК+ работает только до тех пор, пока участники считают дисциплину выгоднее самостоятельной игры. Проблема ОАЭ в том, что страна инвестировала в увеличение добывающих мощностей, но квоты ограничивали возможность быстро превратить эти инвестиции в экспортные доходы. Поэтому напряжение между Абу-Даби и другими участниками картеля накапливалось давно. сказал собеседник.

Главным регулятором нефтяной политики в ОПЕК как раз таки выступает Саудовская Аравия, и когда нужно поддержать мировые цены, именно Эр-Рияд часто берет на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи. Но выход крупного производителя из системы создает опасный прецедент: другие страны также могут более жестко задавать вопросы о собственных квотах.

Сергей Сапегин. Фото: Facebook

В то же время Сапегин полагает что преувеличивать сам факт выхода не стоит, так как ОПЕК+ уже переживала потерю отдельных участников, в том числе Катара, Эквадора и Анголы. Риск заключается не в одном решении Абу-Даби, а в вероятном цепном эффекте. Если другие производители сочтут, что дисциплина больше не отвечает их интересам, формат начнет терять управляемость.

По моему мнению, нынешняя ситуация сложнее, чем просто спор между ОАЭ и Саудовской Аравией. Она разворачивается на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива. По оценке Reuters, выход ОАЭ может уменьшить долю мирового предложения, координируемого ОПЕК+, примерно с 50% до 45%. Это не разрушает картель автоматически, но уменьшает его способность быстро влиять на баланс спроса и предложения. Умеренная реакция рынка объясняется тем, что трейдеры сейчас оценивают не только потенциальный прирост добычи, но и риск транспортировки. Дополнительная нефть имеет значение только тогда, когда ее можно безопасно доставить покупателям. А пока судоходство через Ормузский пролив остается ограниченным и рискованным, рынок больше смотрит на логистику, чем на формальное решение ОАЭ объясняет эксперт.

Ситуация в дальнейшем будет зависеть от нескольких вещей:

останется ли Ормуз зоной риска

захотят ли другие страны продолжать действовать по правилам ОПЕК+

Далее собеседник называет три возможных сценария развития событий.

ОПЕК+ теряет ОАЭ, но не контроль над рынком

Базовым Сапегин считает сценарий управляемого разрыва. Он говорит, что остальные члены ОПЕК+ пока имеют больше стимулов сохранять формат, чем разрушать его. Для Саудовской Аравии это вопрос контроля над рынком, для России и других производителей – вопрос доходов, для меньших участников – вопрос предсказуемости цен.

При этом сценарии ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+, но не начинают резко наращивать добычу сразу. ОПЕК+ сохраняет квоты для своих участников. Формально картель теряет часть воздействия, но не распадается. Для Саудовской Аравии это будет означать утрату части контроля за мировым нефтяным рынком. Для России и других производителей — сохранение площадки, которая с меньшей эффективностью, но все же помогает удерживать цены от резкого падения, говорит он.

Для потребителей такой сценарий не принесет быстрого удешевления горючего. Пока ситуация в Ормузском проливе остаётся напряжённой, нефть будет дорогой из-за рисков в мире. В странах, зависящих от импорта горючего и мировых котировок, бензин и дизель будут оставаться дорогими. Для Украины и Европы это напряженный, но относительно контролируемый сценарий: цены на горючее остаются высокими, однако неконтролируемый ценовой скачок маловероятен.

Інфографіка: "Телеграф" / ІІ

Ормуз успокаивается – и рынок вспоминает об избытке предложения

Второй сценарий возможен, если ситуация вокруг Ормузского пролива станет стабилизироваться. В таком случае судоходство возобновляется, страховые риски снижаются, а танкеры возвращаются к привычным маршрутам. Тогда на первый план выйдет уже не дефицит снабжения, а баланс спроса и предложения. И именно в этом случае выход ОАЭ из картеля станет действительно важным для цен.

Если Эмираты получат свободу от квот и будут постепенно увеличивать добычу и экспорт, на рынке появится дополнительное предложение. Другие участники ОПЕК+ могут потребовать пересмотра собственных ограничений или даже задать вопрос о выходе из формата. Даже если это не приведет к полному распаду картеля или открытой ценовой войне, дисциплина ОПЕК существенно ослабнет. Для нефтяного рынка это означает давление на снижение цен: трейдеры начнут закладывать в котировки не дефицит, а риск избыточного предложения. объяснил собеседник.

Больше всего от этого выиграют импортеры: Китай, Индия, Япония, Южная Корея, страны ЕС, а также государства с большими расходами на топливо. Проигрывают экспортеры, бюджеты которых зависят от высокой цены на нефть: часть стран ОПЕК, Россия, Ирак, Нигерия, Алжир и другие производители.

Для Украины, по мнению эксперта, этот сценарий был бы относительно благоприятным. Более низкие мировые цены на нефть могли бы постепенно снизить давление на стоимость импортного горючего, логистику и часть производственных затрат.

Безопасный кризис перекрывает какой-либо эффект от выхода ОАЭ

Третий сценарий, по словам Сапегина, самый опасный. Если конфликт вокруг Ирана обостряется, а судоходство через Ормуз остается ограниченным или становится еще более рискованным, выход ОАЭ из ОПЕК почти отходит на второй план. В таком случае главное не то, кто сколько хочет добывать, а то, сколько нефти реально может попасть на мировой рынок. Даже если ОАЭ готовы продавать больше, то физические и страховые риски могут ограничить эффект от дополнительного предложения.

При этом сценарии нефть может оставаться дорогой или дорожать еще больше. Вместе с ними будут расти и страховые ставки для танкеров. Самый большой удар придется на Азию. Китай и Индия имеют определенный простор для маневра благодаря диверсификации поставщиков, но все равно зависят от больших объемов импорта. Япония и Южная Корея еще более уязвимы, потому что почти не имеют собственного энергетического ресурса.

Европа меньше напрямую зависит от ближневосточной нефти, но мировая цена одинакова для всех. Если дорожает Brent, это чувствуют и европейская нефтепереработка, и перевозчики, и промышленность, и, наконец, потребители.

Сапегин объяснил, что для Украины главный риск — это не дефицит нефти как таковой, а подорожание импортного горючего, логистики и военных перевозок. Даже если украинский рынок напрямую не покупает значительные объемы ближневосточной нефти, он все равно зависит от европейских котировок и стоимости дизеля.

В краткосрочной перспективе от такого сценария выиграют производители вне Персидского залива: США, Канада, Бразилия, Норвегия, отчасти Россия. Они не зависят непосредственно от Ормуза или меньше зависят. Однако слишком высокие цены обладают и обратным эффектом: они бьют по мировому спросу, усиливают риск экономического замедления и могут ускорить переход к альтернативным источникам энергии.

Таким образом, выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ не является причиной всего кризиса. Это скорее симптом более глубокой перестройки мирового нефтяного рынка. Старая модель, в которой несколько крупных производителей могли договариваться о квотах и ​​удерживать цену в желаемом коридоре, становится менее устойчивой. Проблема в том, что квотная система все хуже работает для стран, вложивших значительные ресурсы в увеличение добычи. Если производитель имеет свободные мощности, но не может монетизировать их из-за ограничений, дисциплина картеля становится для него менее выгодной. отметил Сапегин.

Таким образом, выход ОАЭ — это не конец ОПЕК+, но важный тест на способность содержать внутреннюю дисциплину. Если Саудовская Аравия сможет убедить других производителей не расшатывать квоты, рынок получит лишь ограниченное ослабление картеля. Если пример Эмиратов станет политическим аргументом для других участников, ОПЕК+ войдет в этап, где договоренности формально существуют, но все меньше определяют реальные объемы поставок.

Штаб-квартира ОПЕК в Вене

Для понимания дальнейшего развития событий следует следить за тремя индикаторами:

восстанавливается ли нормальное движение танкеров через Ормуз;

начинают ли ОАЭ реально увеличивать экспорт после выхода из ОПЕК+;

сохраняют ли согласованные квоты другие участники картеля.

Эксперт подытожил, что если ситуация в Ормузском проливе стабилизируется, а ОАЭ нарастят поставки, то цены могут пойти вниз. Если напряжение вокруг Ормуза останется, даже ослабление ОПЕК+ не поможет быстро удешевить нефть. А если другие страны последуют примеру Эмиратов, мировой нефтяной рынок войдет в новый этап — менее управляемый, более напряженный и гораздо менее предсказуемый.

Три сценария после выхода ОАЭ. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за цен на нефть подорожает не только бензин. Можно ожидать роста стоимости и других товаров.