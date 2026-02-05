До 17 часов без света. Графики отключений на 5 февраля

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В четверг, 5 февраля, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 5 февраля

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 5 февраля

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 5 февраля

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 5 февраля

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 5 февраля

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 5 февраля

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 5 февраля

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 5 февраля

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 5 февраля

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 5 февраля

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 5 февраля

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 5 февраля

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 5 февраля

Тернопольская область

Общего графика отключений электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 5 февраля

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 5 февраля

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 5 февраля

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 5 февраля

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 5 февраля

