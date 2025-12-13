Зима окончательно сбилась с курса: что принесет украинцам аномально теплое Рождество
Можете пока отложить подальше шубу
В Украине продолжает удерживаться метеорологическая осень. В период рождественских праздников средняя температура превысит климатическую норму на 1-2 градуса, а в большинстве регионов страны ожидается дефицит осадков.
Что нужно знать:
- Погода на Рождество в Украине останется теплой, несмотря на небольшое похолодание
- Сильных холодов и снегопадов в конце месяца синоптики не прогнозируют
- Осадки выпадут в основном в виде дождя и мороси
Температура в Украине на Рождество немного понизится, однако для декабря погода останется теплой, заявила в комментарии unian заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института Вера Балабух.
При сохранении текущих прогнозов погода 25 декабря будет "достаточно теплой". Она отметила, что если сейчас температурные аномалии превышают норму на 2-4 градуса, то в дальнейшем они уменьшатся, но все же останутся на 1-2 градуса выше средних значений.
25 декабря в стране прогнозируется +2…+5°C. Ожидается облачная погода без осадков.
Будет ли в Украине снег на Рождество
Ранее украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что в третьей декаде декабря во многих регионах Украины прогнозируются небольшие морозы и осадки, преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. Существенного похолодания и устойчивых снегопадов в конце месяца не ожидается.
В большинстве областей сохранится дефицит осадков, при этом основная их часть придется на дождь и морось. Согласно данным портала ventusky, снега в Рождество 25 декабря в Украине не ожидается.
