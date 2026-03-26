Зеленська в США була "нерозлучною" з однією з перших леді — і це не Меланія (фото)
Зеленська давно перебуває у гарних стосунках з дружиною Макрона
Перша леді України Олена Зеленська прибула до США, щоби взяти участь у саміті "Вихування майбутнього разом". Там вона зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон, з якою провела на заході більшу частину часу.
Саміт організувала перша леді США Меланія Трамп, але дружину Зеленського найчастіше помічали у компанії Бріжит Макрон. Вони разом неодноразово позували для фотографій.
Зеленська була "нерозлучна" з Бріжит Макрон у США
Перша леді України Олена Зеленська давно підтримує теплі стосунки з дружиною президента Франції Емманюеля Макрона Бріжит Макрон. Вони неодноразово зустрічаються у рамках робочих поїздок, обмінюються досвідом та обговорюють питання освіти, культурної дипломатії та допомоги Україні.
Навіть сам Володимир Зеленський зазначав, що його дружині вдалося налагодити контакт з деякими обраницями керівників інших країн, особливо наголосивши на дружині президента Франції Макрона та дружині екслідера США Джо Байдена:
Наші стосунки із Францією, наші стосунки із США. Ось із Джілл Байден у Олени були чудові стосунки і є. Бріжит Макрон — прекрасні стосунки. Це дуже допомогає Україні
Судячи з фотографій із саміту в США, Олена Зеленська часто перебувала в компанії Бріжит Макрон. Вони разом позували з обраницею президента Румунії Мірабелою Гредінару.
Також перші леді разом стояли поряд на спільній фотографії біля Білого дому, де була присутня засновниця саміту Меланія Трамп та представники понад 40 країн.
