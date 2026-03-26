Зеленська в США була "нерозлучною" з однією з перших леді — і це не Меланія (фото)

Зеленська давно перебуває у гарних стосунках з дружиною Макрона

Перша леді України Олена Зеленська прибула до США, щоби взяти участь у саміті "Вихування майбутнього разом". Там вона зустрілася з першою леді Франції Бріжит Макрон, з якою провела на заході більшу частину часу.

Саміт організувала перша леді США Меланія Трамп, але дружину Зеленського найчастіше помічали у компанії Бріжит Макрон. Вони разом неодноразово позували для фотографій.

Зеленська була "нерозлучна" з Бріжит Макрон у США

Перша леді України Олена Зеленська давно підтримує теплі стосунки з дружиною президента Франції Емманюеля Макрона Бріжит Макрон. Вони неодноразово зустрічаються у рамках робочих поїздок, обмінюються досвідом та обговорюють питання освіти, культурної дипломатії та допомоги Україні.

Олена Зеленська та Бріжит Макрон у грудні 2025 року, Фото: Getty Images

Навіть сам Володимир Зеленський зазначав, що його дружині вдалося налагодити контакт з деякими обраницями керівників інших країн, особливо наголосивши на дружині президента Франції Макрона та дружині екслідера США Джо Байдена:

Наші стосунки із Францією, наші стосунки із США. Ось із Джілл Байден у Олени були чудові стосунки і є. Бріжит Макрон — прекрасні стосунки. Це дуже допомогає Україні Володимир Зеленський

Судячи з фотографій із саміту в США, Олена Зеленська часто перебувала в компанії Бріжит Макрон. Вони разом позували з обраницею президента Румунії Мірабелою Гредінару.

Олена Зеленська разом із Бріжит та Гредінару, Фото: Румунські ЗМІ

Також перші леді разом стояли поряд на спільній фотографії біля Білого дому, де була присутня засновниця саміту Меланія Трамп та представники понад 40 країн.

Олена Зеленська перебувала у компанії Бріжит Макрон, Фото: Getty Images

