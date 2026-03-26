Зеленська засвітила сережки українського бренду за 120 тисяч: як вони виглядають і де купити (фото)

Катерина Любимова
Олена Зеленська Новина оновлена 26 березня 2026, 13:36
Олена Зеленська. Фото Колаж "Телеграфа", фото Getty Images

Зеленська часто носить прикраси цього бренду

Перша леді України Олена Зеленська вже давно закріпила за собою статус ікони стилю, віддаючи перевагу стриманій елегантності та продуманим деталям в образах. Під час візиту до США вона знову продемонструвала вишукане вбрання, ефектно підкресливши на його сережках від українського бренду.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська поділилася фотографіями із саміту "Вихування майбутнього разом", який заснувала Меланія Трамп. Для заходу перша леді України обрала костюм-двійку коричневого кольору із подовженим жакетом та прямими брюками.

Олена Зеленська у сережках українського бренду

Своє вбрання вона підкреслила золотими сережками-кулями. Ця прикраса належить українському бренду Guzema. На сайті можна придбати сережки за 119 800 гривень. В описі зазначено, що вони з колекції Space Collection і надають будь-якому образу особливого акценту.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою в молодості була перша леді Олена Зеленська. Носила коротку стрижку та уникала публічності.

