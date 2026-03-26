Зеленська засвітила сережки українського бренду за 120 тисяч: як вони виглядають і де купити (фото)
Зеленська часто носить прикраси цього бренду
Перша леді України Олена Зеленська вже давно закріпила за собою статус ікони стилю, віддаючи перевагу стриманій елегантності та продуманим деталям в образах. Під час візиту до США вона знову продемонструвала вишукане вбрання, ефектно підкресливши на його сережках від українського бренду.
На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська поділилася фотографіями із саміту "Вихування майбутнього разом", який заснувала Меланія Трамп. Для заходу перша леді України обрала костюм-двійку коричневого кольору із подовженим жакетом та прямими брюками.
Своє вбрання вона підкреслила золотими сережками-кулями. Ця прикраса належить українському бренду Guzema. На сайті можна придбати сережки за 119 800 гривень. В описі зазначено, що вони з колекції Space Collection і надають будь-якому образу особливого акценту.
