Зеленська засвітила сережки українського бренду за 120 тисяч: як вони виглядають і де купити (фото)

Перша леді України Олена Зеленська вже давно закріпила за собою статус ікони стилю, віддаючи перевагу стриманій елегантності та продуманим деталям в образах. Під час візиту до США вона знову продемонструвала вишукане вбрання, ефектно підкресливши на його сережках від українського бренду.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська поділилася фотографіями із саміту "Вихування майбутнього разом", який заснувала Меланія Трамп. Для заходу перша леді України обрала костюм-двійку коричневого кольору із подовженим жакетом та прямими брюками.

Своє вбрання вона підкреслила золотими сережками-кулями. Ця прикраса належить українському бренду Guzema. На сайті можна придбати сережки за 119 800 гривень. В описі зазначено, що вони з колекції Space Collection і надають будь-якому образу особливого акценту.

