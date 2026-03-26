Зеленская в США была "неразлучна" с одной из первых леди — и это не Мелания (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Зеленская давно состоит в хороших отношениях с женой Макрона
Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в США, чтобы принять участие в саммите "Воспитание будущего вместе". Там она встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон, с которой провела на мероприятии большую часть времени.
Саммит организовала первая леди США Мелания Трамп, но жену Зеленского чаще замечали в компании Брижит Макрон. Они вместе неоднократно позировали для фотографий.
Первая леди Украины Елена Зеленская давно поддерживает теплые отношения с женой президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон. Они неоднократно встречаются в рамках рабочих поездок, обмениваются опытом и обсуждают вопросы образования, культурной дипломатии и помощи Украине.
Даже сам Владимир Зеленский отмечал, что его супруге удалось наладить контакт с некоторыми избранницами руководителей других стран, особенно отметив жену президента Франции Макрона и супругу экс-лидера США Джо Байдена:
Наши отношения с Францией, наши отношения с США. Вот с Джилл Байден у Елены были прекрасные отношения и есть. Брижит Макрон — прекрасные отношения. Это очень добавляет Украине
Судя по фотографиям с саммита в США, Елена Зеленская часто находилась в компании Брижит Макрон. Они вместе позировали с избранницей президента Румынии Мирабелой Грэдинару.
Также первые леди вместе стояли рядом на общей фотографии возле Белого дома, где присутствовала основательница саммита Мелания Трамп и представители более 40 стран.
"Телеграф" писал ранее, что Елена Зеленская засветила серьги украинского бренда за 120 тысяч. Как они выглядят и где купить?