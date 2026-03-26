Зеленская в США была "неразлучна" с одной из первых леди — и это не Мелания (фото)

Зеленская давно состоит в хороших отношениях с женой Макрона

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в США, чтобы принять участие в саммите "Воспитание будущего вместе". Там она встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон, с которой провела на мероприятии большую часть времени.

Саммит организовала первая леди США Мелания Трамп, но жену Зеленского чаще замечали в компании Брижит Макрон. Они вместе неоднократно позировали для фотографий.

Зеленская была "неразлучна" с Брижит Макрон в США

Первая леди Украины Елена Зеленская давно поддерживает теплые отношения с женой президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон. Они неоднократно встречаются в рамках рабочих поездок, обмениваются опытом и обсуждают вопросы образования, культурной дипломатии и помощи Украине.

Елена Зеленская и Брижит Макрон в декабре 2025 года, Фото: Getty Images

Даже сам Владимир Зеленский отмечал, что его супруге удалось наладить контакт с некоторыми избранницами руководителей других стран, особенно отметив жену президента Франции Макрона и супругу экс-лидера США Джо Байдена:

Наши отношения с Францией, наши отношения с США. Вот с Джилл Байден у Елены были прекрасные отношения и есть. Брижит Макрон — прекрасные отношения. Это очень добавляет Украине Владимир Зеленский

Судя по фотографиям с саммита в США, Елена Зеленская часто находилась в компании Брижит Макрон. Они вместе позировали с избранницей президента Румынии Мирабелой Грэдинару.

Елена Зеленская вместе с Брижит и Грэдинару, Фото: Румынские СМИ

Также первые леди вместе стояли рядом на общей фотографии возле Белого дома, где присутствовала основательница саммита Мелания Трамп и представители более 40 стран.

Елена Зеленская находилась в компании Брижит Макрон, Фото: Getty Images

