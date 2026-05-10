"Шахтар" виграв чемпіонат України, але для Ліги чемпіонів потрібна ще одна умова (відео)

Донецький клуб достроково виграв першість

У неділю, 10 травня, донецький "Шахтар" у 16-те виграв чемпіонат України з футболу. Гірники достроково здобули золоті медалі, обігравши у 27-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ) СК "Полтава" (4:0).

"Шахтар" виграв УПЛ

Гірники забезпечили собі євроосінь

Донецький клуб близький до прямого потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів 2026/27

Донеччани також наблизилися до омріяної мети — участі в основному етапі Ліги чемпіонів 2026/27 УЄФА. Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники точно зіграють в основному етапі єврокубків наступного сезону. "Золото" УПЛ гарантувало донеччанам участь у Лізі Європи на етапі ліги. Донецький клуб також зберігає чудові шанси на потрапляння до основного етапу Ліги чемпіонів завдяки високому клубному рейтингу.

Щоб потрапити до ЛЧ напряму (без кваліфікації), Гірникам необхідно провал грецького "Олімпіакоса" у чемпіонських перегонах у першості Греції. За три тури до закінчення чемпіонату "Олімпіакос" відстає від лідера (АЕКу) на 6 очок.

Якщо "Олімпіакос" стане чемпіоном Греції, то "Шахтар" зіграє в раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів (остання стадія відбору в ЛЧ — Ред.).

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками сезону 2025/26 дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де програв "Крістал Пелас", поступився "Динамо" у 1/8 Кубка України та виграв золоті медалі УПЛ.