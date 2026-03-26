Бріжит Макрон проявила неповагу до Меланії Трамп під час візиту до США. Там був ще й інший конфуз (відео)

Курйозні моменти одразу привернули увагу публіки

У Білому домі відбувся саміт перших леді "Виховання майбутнього разом", організований дружиною президента США Меланією Трамп. У ході цього заходу відбулося одразу декілька конфузів, обидва з яких пов’язані з першою леді Франції Бріжит Макрон.

У цьому матеріалі "Телеграф" детально розповідає, якими безглуздими ситуаціями був розбавлений серйозний саміт, на якому йшлося про освіту, цифрові технології, захист дітей в інтернеті, а також розвиток міжнародного співробітництва в цих сферах.

Серед учасників були не лише Меланія Трамп та Бріжит Макрон, а й інші перші леді — Олена Зеленська (Україна), Сара Нетаньяху (Ізраїль), Принцеса Лалла Хаснаа (Марокко), Шейха Алізія, бинт Саїф Аль Нахаян (ОАЕ) тощо. У ході дискусій учасники ділилися досвідом та обговорювали міжнародні ініціативи щодо безпечного та якісного навчання дітей. Але пізніше увагу мережі привернули два моменти:

Під час промови Бріжит Макрон англійський текст озвучили чоловічим голосом перекладача.

Бріжит Макрон відволікалася на телефон під час виступу Меланії Трамп, що розцінили як неповагу.

Чоловічий голос перекладав промову Бріжит Макрон

Під час виступу першої леді Франції її промова була озвучена перекладачем із чоловічим голосом, що викликало бурхливе обговорення у соцмережах.

Цей момент особливо привернув увагу на тлі старих чуток про особисте життя першої леді Франції: лише через кілька місяців після того, як паризький суд визнав 10 осіб винними в онлайн-домаганнях, пов’язаних із твердженнями про те, що вона є трансгендерним чоловіком. Перед судом постали вісім чоловіків та дві жінки віком від 41 року до 60 років. Серед них були також шкільний вчитель фізкультури, власник художньої галереї та публіцист.

Перші чутки про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком на ім’я Жан-Мішель Троньє — це класичний приклад фейк-ньюс та політичного цькування. Вперше вони з’явилися у 2021 році, тоді поширилася теорія, що Бріжит – трансгендерна жінка, а її дітей народила інша жінка. У березні 2024 року президент Еммануель Макрон привселюдно спростував ці домисли.

Щоб остаточно спростувати фейки та чутки, перша леді планує пройти генетичний тест, який підтвердить її жіночу біологічну приналежність.

Одним із "доказів", що часто наводяться прихильниками чуток, є нібито зображення молодої версії Бріжит в образі чоловіка. Але Reuters встановив, що це фото було змінено та спочатку зображало іншу людину. Оригінал – модель з фотосесії у Росії 2009 року.

Влітку 2025 року леді Франції знову опинилася під пильною увагою через один архівний знімок. Відома канадська громадська діячка і критик першої леді Франції Кендіс Оуенс заявила, що на знімку зображена нібито зовсім інша людина. За словами Кендіс, на фотографії, яку вважають за молоду Бріжит Макрон, насправді зображено її дочку — Тіффані Озьєр.

Ця заява одразу викликала бурхливу реакцію в мережі, адже активістка продовжує поширювати теорію змови про те, що Бріжит Макрон народилася чоловіком, тому нібито складно знайти її фотографії у молодому віці.

Неповага до Меланії?

Другий конфуз, на який також багато хто звернув увагу в мережі, заклюється в тому, що Бріжит Макрон відволікалася на свій телефон під час виступу Меланії Трамп. Багато хто розцінив це як прояв неввічливості та неповаги до першої леді США.

Відповідні відео вже опублікували у соціальних мережах.

При цьому зазначимо, що раніше між Меланією Трамп та Бріжит Макрон не виникало подібних моментів і відкритих конфліктів між ними також не було.

Вони зустрічалися на різних міжнародних подіях та самітах:

Вперше їх ознайомили на саміті НАТО в Брюсселі ще у 2017 році, де вони разом з іншими першими леді брали участь у офіційних фотосесіях та заходах.

Потім вони з’являлися поруч на самітах G7 та інших офіційних зустрічах, на яких обговорювалися питання міжнародної політики, але їхня взаємодія залишалася в рамках протоколу.

Що відомо про Бріжит Макрон

Народилася Бріжит Троньє (дівоче прізвище) 13 квітня 1953 року в місті Ам’єн, Франція. Вона була наймолодшою із шести дітей. Освіта Бріжит здобула гуманітарну.

1974 року вийшла заміж за Андре-Луїса Озьєра — французького банкіра. У них народилося троє дітей – Себастьян, Тифані та Лоранс.

Працювала Бріжіт у середній школі La Providence. Вона була викладачкою латинської та французької мов. Там і сталося знайомство з Емманюелем. Тоді Емманюель навчався у цьому ліцеї. Він ходив на гурток, де Бріжіт допомагала ставити п’єси. Жінка тоді була одружена з першим чоловіком.

Коли вони разом працювали над виставою "Мистецтво комедії", старшокласник Емманюель уперше поцілував Бріжит. Вже за два роки він пообіцяв їй, що одружується.

Проте батьки Макрона не схвалювали ці стосунки. Вони навіть перевели сина до іншої школи. Навіть Брижит сподівалася, що він закохається в ровесницю, але хлопець не зміг погасити свої почуття до вчительки. "Потроху він подолав усі мої опори неймовірно, з терпінням", — сказала вона.

За 10 років вони були просто парою, адже Бріжит не хотіла травмувати своїх дітей. Згодом, у 2006 році вона розлучилася з чоловіком, а у 2007 році вони зіграли весілля з Емманюелем. Цього року подружжя відсвяткує 18 річницю шлюбу.

