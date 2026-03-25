Є ядерна загроза для України? Кувейт заявив про ризик витоку через атаки біля іранської АЕС

Між Києвом і Тегераном - близько 2300 тисяч кілометрів напряму

Іран повідомив про потрапляння снаряда в район атомної електростанції в Бушері ввечері 24 березня. На цьому тлі влада Кувейта попередила про ризик ядерного чи радіоактивного витоку.

Що сталося в Ірані

Про це повідомляє Iranintl. За даними Організації з атомної енергії Ірану, влучання по території АЕС сталося на тлі дій з боку США та Ізраїлю — снаряд упав у межах електростанції.

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що отримало інформацію від Ірану про те, що 24 березня "ще один снаряд влучив у територію Бушеру". 25 березня влада Кувейту оголосила про можливий радіаційний витік.

Кувейт попередив про небезпеку

Полковник-інженер Ахмед Салах Ахмед з Міністерства оборони Кувейту записав відеозвернення. Події в регіоні, за його словами, "вимагають запровадження певних правил для забезпечення повної безпеки громадян і резидентів".

Немає потреби в паніці чи закритті установ у разі можливих радіаційних витоків у сусідніх країнах, оскільки найближчий реактор розташований більш ніж за 240 км від Держави Кувейт, — сказав полковник

Відстань значною мірою зменшує вплив можливих радіаційних викидів, адже більшість із них розсіюється ще до досягнення кордонів Кувейту, пояснив фахівець. Однак для максимальної безпеки жителям Кувейту варто "залишатися в безпеці всередині житла та не виходити з дому", а також щільно зачинити вікна й двері, щоб запобігти потраплянню забрудненого повітря.

Іран не вперше заявляє про влучання снарядів на території ядерних об'єктів

Минулого тижня Іран та Росія також заявляли про подібний інцидент. Тоді, за їхніми словами, снаряд також влучив у район побудованої Росією Бушерської АЕС. Крім того, на початку березня були повідомлення про удар США та Ізраїлю по ядерному об'єкту в місті Натанза.

Атомна електростанція станція в Ірані

Чи є загроза для України через удари по ядерних об’єктах Ірану

Коли це сталося вперше, "Телеграф" звернувся до експертів, щоб з'ясувати, чи небезпечні удари по ядерних об'єктах Ірану для України. Варто зазначити, що АЕС у Бушері розташовано далі від України, ніж станція у Натанзі.

Як пояснив "Телеграфу" ексміністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Юрій Костенко, ризиків для України немає.

І далеко (до України. — Ред.), і при знищенні місць зберігання збагаченого урану радіоактивні матеріали не можуть розповсюджуватись на велику відстань. Для порівняння — Чорнобильська хмара після вибуху реактора піднялась на висоту 11 км і тричі обігнула Землю, — пояснив експерт

З ним згодна й радіобіологиня, старша наукова співробітниця Інституту проблем безпеки АЕС НАН України Олена Паренюк. На її думку, небезпеки немає через віддаленість України та Ірану.

