Трамп загнав себе у глухий кут. Чому США не можуть перемогти режим в Ірані

Кулеба пояснив, що означає заява про перемир'я з Іраном

Заява Дональда Трампа про п’ятиденне припинення вогню фактично є визнанням того, що США не здатні досягти перемоги над Іраном, а сам американський лідер опинився у стратегічному глухому куті.

Таку оцінку озвучив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив, що Вашингтон не може ані знищити режим аятол, ані переконливо оголосити про власний успіх у війні.

Що треба знати:

Трамп визнав неможливість перемоги над Іраном

США перебувають у стратегічному глухому куті

Зміна іранського режиму потребує надто великих ресурсів

"Сьогоднішню заяву Дональда Трампа про оголошення перепинення вогню на п'ять днів потрібно сприймати як перше публічне визнання Дональда Трампа того факту, що він не здатен перемогти Іран", – сказав він.

На думку дипломата, очільник Білого дому шукає вихід, який в будь-якому разі не буде для нього добрим. Причина в тому, що Трамп не може проголосити перемогу.

"Ти можеш проголосити, що все, ти все знищив, але якщо режим аятол зберігається, то ти не можеш говорити про досягнення цілей у війні, бо цей режим зрештою буде відновлювати свої сили і знову становити тобі загрозу", – пояснив Кулеба.

Він вважає, що Америці потрібна величезна армія, щоб тільки спробувати змінити режим в Тегерані шаленою ціною, якщо почнеться наземна операція. Водночас Ірану треба всього лише підтримувати напругу в Ормузькій протоці.

"Ірану достатньо раз на день одну балістичну ракету шмаляти по якомусь енергооб'єкту в Саудівській Аравії, в Еміратах, в Кувейті, де інде, щоб показувати, що вони чинять спротив", – зазначив ексміністр.

При цьому США мусять випускати десятки ракет та здійснювати десятки рейсів бомбардувальників для того, щоб демонструвати, як вони знищують режим. Ця неспівмірність загнала Трампа у глухий кут, з якого йому треба вийти максимально пристойно.

"Він не розуміє, як це зробити. Хоча він може це зробити в будь-який день. оголосити перемогу і себе навіть переконати, але виборця це не переконає. А попереду вибори, а Ірану просто достатньо триматися", – резюмував Кулеба.

Раніше виконавчий керівник Фонду досліджень країн Перської затоки у Брюсселі доктор Крістіан Кох припустив, що США можуть фактично усунутись від формування нового порядку безпеки на Близькому Сході, залишивши Іран ослабленим, але не переможеним та готовим до реваншу. У такому разі регіон ризикує надовго поринути у стан нестабільності та постійної загрози атак.