Дружина Усика показала свою маму: як виглядає теща боксера і що про неї відомо (фото)

Наразі батьки Катерини не живуть в Україні

Катерина Усик порадувала підписників рідкісним сімейним кадром. На честь Дня матері вона опублікувала фото найближчих жінок.

Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася в Instagram теплим знімком. У сторіс вона виклала спільну фотографію своєї мами, Ірини Анатоліївни, та свекрухи — Надії Петрівни.

Публікацію Катерина присвятила святу: 2026 року День матері в Україні та багатьох країнах світу відзначається 10 травня. "З Днем матері", — лаконічно підписала вона фото, на якому знято дві головні бабусі великої родини Усиків.

Надія Петрівна та Ірина Анатоліївна. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Що відомо про батьків Катерини Усик

Катерина Усик (у дівоцтві Хмелевська) народилася у Красноярську, де колись познайомились її батьки. Мама майбутньої обраниці чемпіона родом із Кривого Рогу, за професією вона вчителька. Батько із Сімферополя, в Криму він заробляв на життя, працюючи таксистом.

Катерина Усик із мамою. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Історія їхнього кохання розвивалася стрімко: вже через два тижні після знайомства пара дізналася, що чекає на дитину. На сьогодні батьки Катерини разом майже 40 років. В інтерв’ю Славі Дьоміну дружина боксера зізнавалася, що її дитинство було дуже щасливим, проте "компліментів від батьків" вона не дуже часто чула.

Катерина Усик із батьком. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

На цей час сім’я Усиків живе на дві країни. Сини Олександра та Катерини, Кирило та Михайло, знаходяться в Іспанії разом із бабусею та дідусем. Там хлопчики активно займаються спортом та тренуються у школі відомого українського самбіста та дзюдоїста Івана Васильчука. Доньки пари залишилися в Україні. Раніше ми детальніше розповідали, як виглядають діти Усика.