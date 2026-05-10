Дружина Усика показала свою маму: як виглядає теща боксера і що про неї відомо (фото)
Наразі батьки Катерини не живуть в Україні
Катерина Усик порадувала підписників рідкісним сімейним кадром. На честь Дня матері вона опублікувала фото найближчих жінок.
Дружина абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика поділилася в Instagram теплим знімком. У сторіс вона виклала спільну фотографію своєї мами, Ірини Анатоліївни, та свекрухи — Надії Петрівни.
Публікацію Катерина присвятила святу: 2026 року День матері в Україні та багатьох країнах світу відзначається 10 травня. "З Днем матері", — лаконічно підписала вона фото, на якому знято дві головні бабусі великої родини Усиків.
Що відомо про батьків Катерини Усик
Катерина Усик (у дівоцтві Хмелевська) народилася у Красноярську, де колись познайомились її батьки. Мама майбутньої обраниці чемпіона родом із Кривого Рогу, за професією вона вчителька. Батько із Сімферополя, в Криму він заробляв на життя, працюючи таксистом.
Історія їхнього кохання розвивалася стрімко: вже через два тижні після знайомства пара дізналася, що чекає на дитину. На сьогодні батьки Катерини разом майже 40 років. В інтерв’ю Славі Дьоміну дружина боксера зізнавалася, що її дитинство було дуже щасливим, проте "компліментів від батьків" вона не дуже часто чула.
На цей час сім’я Усиків живе на дві країни. Сини Олександра та Катерини, Кирило та Михайло, знаходяться в Іспанії разом із бабусею та дідусем. Там хлопчики активно займаються спортом та тренуються у школі відомого українського самбіста та дзюдоїста Івана Васильчука. Доньки пари залишилися в Україні. Раніше ми детальніше розповідали, як виглядають діти Усика.