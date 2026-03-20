Уся надія на ЄС? Зеленський розповів, що з планом "Б" щодо кредиту у 90 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський вже проговорив з лідерами Євросоюзу питання ключових пакетів фінансової допомоги. Зокрема розблокування кредиту в 90 млрд.

Про це український лідер розповів під час спілкування з журналістами кореспонденту "Телеграфу".

"Я проговорював це питання (розблокування кредиту — ред.) з лідерами Європейського Союзу, а також з президентами. Ми налаштовані більш оптимістично, вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати", — наголосив Зеленський.

За його словами, перший транш суми має бути, як і домовлялись, у квітні 2026 року. Тобто наразі ще час є.

