FT показала "Межигорье" Орбана и раскрыла его "империю" перед выборами в Венгрии: обзор разгромных статей

Правитель всегда напирал на свою "простоту"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который старается удержаться во власти на предстоящих выборах, оказывается, имеет довольно много сходств с беглым президентом Украины Януковичем. У него даже есть "свое Межигорье".

Неудобные факты о венгерском главе государства раскрыла именитая британская газета Financial Times, выпустив серию разгромных статей. "Телеграф" рассказывает о том, как на самом деле живет Виктор Орбан.

"Межигорье" венгерского правителя — чем богат глава страны

Статья FT об Орбане

В ней буквально разбивается образ Орбана, как скромного правителя, который, якобы не жил богато и не стремился никогда к деньгам. Во всяком случае, все годы во власти именно на этом он акцентировал внимание избирателей.

"Я никогда не был богатым человеком, не являюсь им сейчас и не буду", — заявил парламенту Орбан десять лет назад, отвергая обвинения в связях с местными олигархами. "После падения коммунизма нам пришлось выбирать, быть ли нам бизнесменами или политическими лидерами. Я сделал свой выбор".

Financial Times показала, что на самом деле это может быть не так, показав деревню Фелучут, где родился премьер. Она находится в получасах езды от Будапешта и сразу приковывает внимание целой шеренгой высоких заборов, за которыми находится обширное имение Хатванпуста. Бывшая усадьба Габсбургов, некогда принадлежавшая герцогу Иосифу, теперь принадлежит отцу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Тщательная реконструкция превратила этот уголок уезда Фейер в символ новой эры венгерской власти, сосредоточенной вокруг человека, правившего страной последние 16 лет", — пишут журналисты.

Полет на дроне, совершенный Financial Times над имением, показал то, что скрывается за заборами:

Тщательно ухоженные сады;

бассейны, расположенные на обширной территории;

оранжерея и часовня;

величественное главное здание на 2000 квадратов;

роскошные гостевые дома;

на месте снесенных офицерских резиденций и помещений для прислуги появились новые, меньшие по размеру особняки.

Поместье отца Орбана.

Общая стоимость реконструкции поместья, по оценкам СМИ, может составлять около 30 миллионов евро. Оплатил и отремонтировал дом один из старейших друзей Орбана — Лоринц Месарош. Бывший одноклассник премьера — человек который из маленького мэра поднялся к самому богатому человеку Венгрии. Сам он объяснил свое обогащение просто: Бог, удача и Виктор Орбан.

Орбан давно отвергает обвинения в коррупции, а также любые предположения о том, что этот участок принадлежит ему, описывая его как "незавершенное сельскохозяйственное предприятие" своего отца Дьёзо, купленное на законные доходы. Однако, как пишет FT, люди, знакомые с планами Орбана, говорят, что, по их мнению, участок перестраивается для личного пользования премьер-министра.

Но Хатванпуста — не единственный подобный символ в крошечном сельском Фельчуте, который друзья и семья премьер-министра превратили в рассадник роскоши.

"Номинально премьер-министр владеет небольшим количеством имущества. Однако теперь небольшой круг его соратников контролирует значительные части венгерской экономики и часто получает выгодные государственные контракты", — пишут журналисты.

Через дорогу от отцовского дворца расположен огромный стадион (может вместить больше людей, чем живет в деревне). Рядом — четырехзвездочная гостиница, узкоколейная железная дорога на средства ЕС, гольф-клуб отца, которым управляет компания зятя премьера.

Деревня Фелчута.

К слову, дальше дороге в деревне строится особняк, принадлежащий самому Месарошу. Местные СМИ в 2024 году сообщали, что на принадлежащей ему земле в этом районе обитает стадо зебр.

Империя Орбана — сколько зарабатывают друзья и родственники премьера

Статья FT об Орбане

В этой статье FT рассказывает об империи Орбана, где его близкие получают "сливки" с госконтрактов. Издание проанализировал около 350 тысяч государственных тендеров и пришло к выводу, что 13 близких к премьеру людей через свои компании получили 14% всех государственных контрактов (в основном без конкуренции). А это свыше 28 млрд евро с 2010 по 2025 год. До прихода Орбана эти компании имели лишь 1% рынка.

"Система Орбана — это клептократия, — сказал Иштван Янош Тот, экономист и директор Будапештского центра исследований коррупции, изучавший эту систему для Европейской комиссии. — Элита грабит государство, растрачивая государственные средства, злоупотребляя отсутствием верховенства права".

Ключевым звеном в этой системе является Лоринц Месарош — тот самый друг детства Орбана, который благодаря огромным государственным строительным контрактам стал самым богатым человеком Венгрии. Список лиц, названных Financial Times главными бенефициарами, изобилует деловыми партнерами Месароша.

Одним из таких людей является Ласло Сийя. Прямо сейчас его компания строит мост через Дунай за 747 миллионов евро. Сийя основал компанию Duna в 1990-х годах и постепенно превратил ее в группу среднего размера. Но исключительный успех компания получила в 2010-х годах, когда он и Месарош начали совместно подавать заявки на государственные тендеры.

В сеть когда-то также входил бывший сосед Орбана по комнате в колледже Лайош Симичска. Он поссорился с Орбаном в 2015 году, после чего его корпоративная империя рухнула, а активы перешли к Месарошу и другим. Среди других видных членов группы — зять Орбана Иштван Тиборц, а также давний партнер премьер-министра по пешим походам Иштван Гаранчи и Дьюла Балаши, человек, стоящий за рекламной империей, обслуживающей правительство.

Орбан последовательно отвергает обвинения в коррупции, которые стали серьезной проблемой в преддверии выборов в следующем месяце. Оппозиция, которая обрушивает на Орбана шквал обвинений во коррупции, в некоторых опросах общественного мнения вырвалась вперед с двузначным отрывом, поставив под серьезную угрозу его 16-летнее правление.

Реакция на разгромные статьи FT

Известный украинских журналист Сергей Лямец назвал статьи Financial Times "оружием" и напомнил, что похожие материалы издания также сопровождали и предвыборную кампанию Дональда Трампа.

"Не то чтобы я против, учитывая личности обоих фигурантов. Не говорю также, что материалы ложны. Говорю только: медиа – это политический инструмент. Даже такие важные, как Financial Times", — считает Лямец.

Также журналист провел параллели содержимого статьи с украинскими реалиями.

"Читаешь все это и ловишь себя на мысли: а поменяй фамилии. Вместо Орбана — Янукович. Вместо Месароша – Коломойский или Фиала. Вместо Фелчута — Межигорье или Донецкая область. Вместо €28 млрд — конвертики и оффшоры… Разница одна: у Орбана есть выборы 12 апреля, на которых он, похоже, может проиграть. Венгры вышли протестовать даже в деревенскую захолустье, где стоит этот дворец. Или кто-то делает вид, что венгры вышли протестовать. Политика знаете", — добавил Лямец.

