Зниження віку мобілізації до 21-22 років: чи чекати на радикальні зміни, пояснили у Раді

Мобілізація має підвищувати боєздатність ЗСУ

Реформа мобілізації в Україні наразі не передбачає зниження призовного віку. Такі ініціативи не обговорювались, але зміна мотивації для військовослужбовців повинна бути.

Про це кореспонденту "Телеграфа" розповіли в Раді. На думку нардепів, Україна вже має механізми для добровільного залучення на службу чоловіків молодше 25 років.

Чи дійсно звучали ідеї про зміну призовного віку

Член партії "Європейська Солідарність" Ірина Фріз наголосила, що ініциативу щодо зниження мобілізаційного віку до 21-22 років у Комітеті не обговорювали. Наразі реформування повинно зосередитись на трохи інших аспектах.

"Ба більше, за останньою інформацією, що ми мали від Генерального штабу, вони не вбачали за необхідне знижувати вікову планку для тих, хто має підпадати під мобілізацію під час дії воєнного стану", — каже нардепка.

Вона додала, що наразі в Україні вже є контракти "18-24", які мотивують чоловіків відповідного віку йти воювати. При цьому великої хвилі молоді, яка підписує їх не має.

Депутат від "Слуги народу" Сергій Гривко каже, що потрібно врегулювати весь цей мобілізаційний процес так, щоб він підвищив боєздатність наших Збройних сил України. Треба вдосконалювати і певні питання у війську.

"Але щодо віку питання не підіймалось. Чому? Бо це викличе суспільний резонанс. Також збільшиться відтік молоді з держави, навіть якщо просто почнуть в Уряді про це говорити. А молодь дуже важлива для формування певної частини економіки, вони — наша сила, яка допомагає економіці якось триматись", — пояснює нардеп.

Він додає, що тут відіграє роль також демографічна складова. Гривко поділяє думку міністра оборони Михайла Федорова, що Україні треба акцентувати увагу на дроновій армії, тоді можна створити передумови для сильної оборони.

Що слід змінювати в мобілізації першочергово

Фріз назвала кілька основних моментів, які потребують змін:

чіткі межі служби для усіх під час дії воєнного стану;

збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, яке не переглядалось вже пʼятий рік повномасштабного вторгнення;

створити та говорити про чесні і прозорі правила мобілізації, зняття тієї корупційної складової, яка сьогодні зашкалює і на рівні ТЦК, і на рівні ВЛК.

"Владі потрібно відновлювати довіру суспільства до себе самої, перш ніж намагатися в черговий раз накинути якісь примусові зобов'язання на громадян", — резюмує нардепка.

Гривко висловив схожу думку, наголосивши, що наразі слід вдосконалювати процес у війську, вдосконалювати політику.

"Створювати такі законопроєкти, щоб зберегти максимально людей, щоб наявними засобами та ресурсами зробити сталеву оборону і потім крок за кроком повернути територію", — резюмує нардеп.

