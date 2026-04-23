У СБУ великі перестановки. Кого звільнив Зеленський та кого призначив

Нові посади отримали три особи

У Службі безпеки України відбулися кадрові перестановки. Президент Володимир Зеленський звільнив та призначив нових керівників одразу у кількох регіонах країни.

Зокрема, звільнено керівників управлінь СБУ у Харківській, Херсонській областях та у Києві й області. Відповідні Укази було опубліковано на офіційному сайті уряду у четвер, 23 квітня.

У документі вказано п’ять імен:

У Києві та області було звільнено Артема Бондаренка , новим керівником призначено Артема Борисевича .

У Херсонській області Борисевича було звільнено , а його місце зайянв Володимир Ваврух .

У Харківській області звільнено Олександра Куць, призначено Дениса Лутія.

Укази Президента України

Коротко про нових керівників

Артем Борисович довгий час працює в системі Служби безпеки України та обіймає керівні посади в регіональних підрозділах. Вищу освіту здобував у 2017 році на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У вересні 2022 року був призначений начальником Управління СБУ у Херсонській області. Він відповідав за роботу спецслужби в одному із прифронтових регіонів після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Артем Борисевич. Джерело: nikvesti.com

Денис Лутій у березні 2026 року проходив захист дисертації до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Тему роботи та матеріали захисту віднесено до державної таємниці у сфері державної безпеки та правопорядку, пише "Думка".

Володимир Ваврух — фактично "непублічний" чиновник. У відкритих джерел біографічна інформація про нього відсутня. Його ім’я з’являється лише у контексті недавнього призначення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чиновників СБУ затримали через величезні хабарі. Їм призначили смішну заставу, а до справи не допустили НАБУ