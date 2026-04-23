У СБУ великі перестановки. Кого звільнив Зеленський та кого призначив
Нові посади отримали три особи
У Службі безпеки України відбулися кадрові перестановки. Президент Володимир Зеленський звільнив та призначив нових керівників одразу у кількох регіонах країни.
Зокрема, звільнено керівників управлінь СБУ у Харківській, Херсонській областях та у Києві й області. Відповідні Укази було опубліковано на офіційному сайті уряду у четвер, 23 квітня.
У документі вказано п’ять імен:
- У Києві та області було звільнено Артема Бондаренка, новим керівником призначено Артема Борисевича.
- У Херсонській області Борисевича було звільнено, а його місце зайянв Володимир Ваврух.
- У Харківській області звільнено Олександра Куць, призначено Дениса Лутія.
Коротко про нових керівників
Артем Борисович довгий час працює в системі Служби безпеки України та обіймає керівні посади в регіональних підрозділах. Вищу освіту здобував у 2017 році на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. У вересні 2022 року був призначений начальником Управління СБУ у Херсонській області. Він відповідав за роботу спецслужби в одному із прифронтових регіонів після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Денис Лутій у березні 2026 року проходив захист дисертації до Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Тему роботи та матеріали захисту віднесено до державної таємниці у сфері державної безпеки та правопорядку, пише "Думка".
Володимир Ваврух — фактично "непублічний" чиновник. У відкритих джерел біографічна інформація про нього відсутня. Його ім’я з’являється лише у контексті недавнього призначення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чиновників СБУ затримали через величезні хабарі. Їм призначили смішну заставу, а до справи не допустили НАБУ