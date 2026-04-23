Влітку світло — під загрозою? У Міненерго дали прогноз і оцінили ризики

У країні готуються не тільки до літа, а вже й до наступної зими

Українська енергосистема увійде в літній сезон з ремонтами, які досі продовжуються. Держава має чітке розуміння щодо захисту енергетичної інфраструктури, але стабільність і остаточна картина з відключеннями світла влітку залежатиме одразу від кількох факторів.

Про це кореспондентці "Телеграфа" у Брюсселі Ользі Кириловій повідомила голова директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України Юлія Киян.

Найбільш позитивний сценарій — ми б хотіли, щоб відключень не було, але це залежить від атак Росії. Ніколи не знаєш, що вони пошкодять. Система виснажена, але ми робимо все можливе: почали підготовку до зими, фактично не закінчивши попередню, ремонти йдуть сказала вона.

За словами Киян, держава має розуміння кроків щодо захисту енергетичної інфраструктури та формування аварійного резерву. Із цим нашій країні допомагають партнери.

Юлія Киян. Фото: Facebook

У результаті все залежатиме від того, як спрацює ППО і яку тактику вибере Росія.

Партнери говорять про те, щоб зробити якраз децентралізовану енергетику. Тому що концентрація великих потужностей у нашому випадку така, що може наражатися на ризик пояснила співрозмовниця.

При цьому захистити великі станції фізично неможливо, лише конкретні основні обладнання.

Тому мова про те, щоб розосередити нашу генерацію, не забуваючи про те, що атомна енергетика залишиться в балансі як одна з основних та найбільш стабільних підсумувала Киян.

