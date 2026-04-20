Росія готує великий наступ на Україну? Що розповів Зеленський у новому інтерв'ю

Росія може готуватися до оголошення загальної мобілізації для повторного великого наступу на Україну або нападу на одну з країн Балтії. Про це та інші важливі питання розповів президент України Володимир Зеленський в ході інтерв’ю телемарафону "Єдині новини".

Про можливу мобілізацію у РФ та новий напад

Обмеження доступу до соцмереж у РФ має на меті запобігти бунтам через оголошення загальної мобілізації для повторного великого наступу на Україну або нападу на одну з країн Балтії. Ця мобілізація може охопити зокрема й Москву.

Обмеження доступу до соціальних мереж у РФ пов'язано не з тим, щоб обмежити критику глави держави, а, на мій погляд, глибше завдання – щоб не було бунтів. Через що можуть статися в північного сусіда бунти? Через декілька речей або варіантів. Перше – загальна мобілізація, велика мобілізація в Росії. Це мобілізація людей з центральних міст, включаючи Москву, безумовно, і Санкт-Петербург Володимир Зеленський

Президент додав, що велика мобілізація може знадобитися Кремлю для того, "щоб повторити наступ, великий наступ на Україну". Крім того, може бути варіант Б — паралельний невеликий наступ туди, де можна обмежуватись меншою кількістю бойових сил.

А куди вже – я думаю, у них є кілька варіантів. І тут він дивиться, а що відбувається з країнами НАТО. Я думаю, що вибір саме через це. Чи будуть вони підключатись, чи не будуть, – сказав президент

Володимир Зеленський

Про експорт української зброї

Зеленський розповів, що так звана Drone Deal (угода щодо дронів), яку Україна пропонує партнерам, міститиме щонайменше 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї.

Ми домовилися про 10-річні договори вже з трьома ключовими країнами: Саудівською Аравією, Еміратами й Катаром. Запит у нас уже від 11 країн – Близький Схід та Затока, плюс помалу придивляємося до Кавказу. У цьому Drone Deal буде щонайменше 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї. Передбачене співвиробництво – будівництво наших ліній виробництва як в Україні, так і в інших державах. Також ведеться робота з Європою, додав Зеленський. Є початок роботи з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією та Нідерландами. Безумовно, в нас хороші відносини з Британією та Францією. Я впевнений, що там все це буде також відбуватися, — зазначив президент

Для довідки: Drone Deal — це спеціальний формат безпекової угоди, ініційований Україною. Він передбачає спільну розробку, виробництво та закупівлю безпілотників, ракет та інших оборонних систем. Це комплексна програма, спрямована на обмін військовою експертизою, партнерство у сфері оборонних технологій та експорт української зброї.

Про результати "далекобійних санкцій"

Лише у березні через удари України по Росії нафтова промисловість ворога зазнала збитків щонайменше на 2,3 мільярда доларів. Зеленський назвав підрозділи, причетні до ударів по глибокому тилу росіян:

1-й окремий центр СБС ЗСУ;

98-й розвідувальний центр ССО.

Наші далекобійні санкції продовжують працювати — я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Це один місяць. Зараз, у квітні, продовжуємо, — наголосив президент

Україна говоритиме з Мадяром про повернення грошей "Ощадбанку"

За словами глави держави, Україна намагатиметься повернути гроші "Ощадбанку", які були затримані в Угорщині. Планується обговорити це з майбутнім прем'єром країни, Петером Мадяром.

Гроші хотілось би повернути. Вони у нас гроші забрали (мова про гроші "Ощадбанку", — ред.). Будемо говорити вже з Мадяром. Я думаю, що повинні повернути. Ці гроші просто Орбан (Віктор Орбан, — прем'єр Угорщини, — ред.) вкрав, Володимир Зеленський

Нагадаємо, 5 березня угорські силовики зупинили колону автомобілів "Ощадбанку". Вона везла з Відня в Україну 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг золота. Угорщина затримала кошти, пославшись на підозру у "відмиванні грошей".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на дипломатичному форумі в Анталії (Туреччина) міністр закордонних справ України Андрій Сибіга красиво відповів російським пропагандистам. Ті налетіли на нього з запитаннями, чи відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з главою Росії Володимиром Путіним найближчим часом.