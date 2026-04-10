Дедлайни Росії на фронті та США за столом переговорів. Головні заяви Зеленського
Торкнувся й теми перемир'я на Великдень
Президент України Володимир Зеленський назвав нові дедлайни Росії на фронті, які встановив Кремль, а також строки США щодо завершення війни. Голова держави переконаний, що Білий дім не чекатиме довго.
"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського, які прозвучали під час спілкування з журналістами. У них він торкнувся війни на Близькому Сході, переговорів та мобілізації в Росії.
"Буферна зона" та ситуація на фронті
- "Руські" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає.
- Чесно кажучи, на сьогодні не бачу там (зі сторони Придністров'я — ред.) загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Зокрема на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі.
- За місяць ми знищуємо таку ж кількість окупантів, яку вони мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає.
- Нещодавно ми із Сирським і Гнатовим дивилися на нові російські військові мапи. Вони хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник.
- На жаль, прифронтові громади "руські" будуть обстрілювати. Херсонщину, Дніпровщину – Нікополь. Також удари по Одесі. Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика.
Про удари по нафтопроводах РФ та санкції
- Не буду казати, хто нас про це просив. Але партнери просили (не бити по російських нафтопроводах — ред.), це факт. Просили на різних рівнях: від політичного до військового керівництва.
- Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а нас – зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки. Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок.
- Я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії "Лукойл". Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути.
Про роботу українських дронів та участь у війні на Близькому Сході
- Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та експертів із радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх. Мова не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати. Так, вони збивали "шахеди". І це дуже добре. (…) У будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю.
- Наші дрони стали більш ефективними. Технології з кожним днем удосконалюються. По-друге, іноді ми проводимо операції, під час яких знищуємо кілька цілей, а іноді вирішуємо зосередитися на одній. У "руськіх" тепер величезні проблеми з деякими об’єктами.
Про результати візитів до Туреччини та Сирії
- З Ердоганом ми говорили, зокрема, про такі речі: саміт НАТО, який цього року буде в Туреччині, і місце України в ньому. А також про те, яке бачення Сполучених Штатів Америки щодо нашого вступу в Альянс, який вплив на ці процеси має Росія. Друге питання: тристороння зустріч на рівні лідерів у Туреччині. Ердоган підтримує цю ідею. Далі вже мають бути перемовини з російською стороною. В принципі, ми з ним погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна – Туреччина.
- Україна показує, що не тільки Росія присутня на Близькому Сході. Сирія воювала за себе фактично проти Ірану й проти "руськіх". Сирія дуже поважає Україну. Є всі необхідні контакти на політичному рівні – на найвищому, на рівні МЗС, на інших необхідних. Будемо посилювати дипломатичну присутність у Сирії – працюватиме наше посольство. Готові співпрацювати у сфері продовольчої безпеки, також щодо інфраструктури.
Чи буде перемир'я та обмін на Великдень
- На жаль, не бачу відповіді від російської сторони на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень. Перемир'я зараз може вдатися, на мій погляд, на Близькому Сході та в Затоці. Слава Богу, якщо там не будуть люди гинути.
- Зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес (обміну — ред.). Але будемо робити все, щоб повертати наших людей.
Щодо візиту Віткоффа та Кушнера до Києва
- Ми давно говорили з американською стороною, зокрема з Віткоффом і Кушнером, що це справедливо – приїхати до Києва. Ми домовлялися, що вони приїдуть сюди. Ще коли не було припинення вогню на Близькому Сході й там тривали активні дії, я їм казав: "Приїжджайте до нас, а потім їдьте в Москву. Давайте проведемо тристоронню зустріч у такому форматі". Вони, як бачимо, вирішили, що не можуть зараз далеко відʼїжджати від свого президента. Складно сказати, чи вони до нас таки приїдуть, чи десь в іншій країні відбудеться тристороння зустріч переговорних команд.
- Ми говорили про гарантії безпеки з ними. Наша команда над цим працює. Ми покажемо американцям, що ми пропонуємо, і розраховуємо, що далі буде рух у дипломатії. З нашої сторони точно все робиться для дипломатії.
Щодо співробітництва у сфері безпеки з країнами Близького Сходу та Затоки
- Ми власними перехоплювачами збили іранські "шахеди". Показали, що для досягнення такого результату потрібні системні рішення, зокрема в компоненті радіоелектронної боротьби. У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами. Українські компанії працюватимуть із військовими цих країн для захисту того чи іншого об'єкта. Зараз тривають такі безпекові перемовини з Оманом, також говоримо з Кувейтом та Бахрейном – це плюс до тих країн, із якими ми вже домовились, і всі це бачили.
- За нашу підтримку та експертизу ми отримаємо різні речі. Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність – маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України.
Щодо виборів в Угорщині
- Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку. Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено, мені показував Корецький. Безумовно, знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо.
Щодо роботи над гарантіями безпеки
- По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку "руськіх" повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок. Друга історія – фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія – комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було. Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатньому обсязі. Крім того, я не вірю, що"руські" не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше.
Щодо можливості оголошення повної мобілізації в Росії
- Для чого "руськім" закривати "Телеграм"? Я думаю, для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення. Які можуть бути непопулярні рішення? Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або навпаки – ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій. Інша версія – не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватися до того чи іншого закінчення війни.
- Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси – у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку. Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ.
Щодо ситуації у Верховній Раді
- Жодної кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері – у своєму мікрокліматі. І якщо не буде інформаційного тиску та штучних конфліктів, то депутати будуть чіткіше розуміти, що відбувається: як ми воюємо, де ми знаходимося, які закони дійсно зараз принципові. З людьми потрібно більше говорити, більше чути.
- Кризи в парламенті не може бути. Може бути криза уряду. Певні помилки можуть спровокувати неголосування, непідтримку деяких законів, які зрештою призведуть до проблем із бюджетом. Проблеми з бюджетом та з реалізацією рішень можуть призвести до проблем з урядом. Тобто якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд. А для чого це? Для того, щоб була постійна дестабілізація в країні і щоб хтось просто задовольнив якісь свої інтереси, які не співпадають з інтересами країни. Зараз ворог хоче зірвати нам усі можливості наповнення державного бюджету, передусім європейський фінансовий пакет на 90 мільярдів.
Щодо постачання ракет для Patriot
- Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була.
Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо Україні енергетичне перемир'я зараз.