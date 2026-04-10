Дедлайни Росії на фронті та США за столом переговорів. Головні заяви Зеленського

Торкнувся й теми перемир'я на Великдень

Президент України Володимир Зеленський назвав нові дедлайни Росії на фронті, які встановив Кремль, а також строки США щодо завершення війни. Голова держави переконаний, що Білий дім не чекатиме довго.

"Телеграф" зібрав головні заяви Зеленського, які прозвучали під час спілкування з журналістами. У них він торкнувся війни на Близькому Сході, переговорів та мобілізації в Росії.

"Буферна зона" та ситуація на фронті

"Руські" хочуть мати буферну зону вздовж усього кордону – і не лише свого, а й Білорусі. А це також і Чернігівщина, і Сумщина. Тут нічого нового немає.

Чесно кажучи, на сьогодні не бачу там (зі сторони Придністров'я — ред.) загрози. Загроза там, де є скупчення російських військових. Зокрема на півдні, на Запорізькому напрямку. Головна їхня ціль незмінна – Покровський напрямок. Для них це важливе місто, вони давно намагалися його захопити. І для нас важливе, бо там наша лінія оборони й наші рубежі.

За місяць ми знищуємо таку ж кількість окупантів, яку вони мобілізують, але при цьому чисельність їхнього угруповання на території України зростає.

Нещодавно ми із Сирським і Гнатовим дивилися на нові російські військові мапи. Вони хочуть до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку, Покровськ. Це неможливо, але вони вже не вперше визначають якийсь термін і тепер поставили собі такий показник.

На жаль, прифронтові громади "руські" будуть обстрілювати. Херсонщину, Дніпровщину – Нікополь. Також удари по Одесі. Як тільки погода буде давати можливість їм іти в наступ, вони будуть намагатися це робити. Коли погода буде гірша, будуть більше застосовувати дрони. Де зможуть тероризувати FPV-дронами – дешевими дронами у великій кількості, – будуть це робити. Ми повинні бути до цього готовими, бо така в них тактика.

Про удари по нафтопроводах РФ та санкції

Не буду казати, хто нас про це просив. Але партнери просили (не бити по російських нафтопроводах — ред.), це факт. Просили на різних рівнях: від політичного до військового керівництва.

Під час блокування Ормузької протоки партнери вийшли з різними сигналами до тих чи інших країн, від яких щось залежить. Когось просили збільшити видобуток, когось – збільшити можливості транзиту, а нас – зменшити удари, тобто наші відповіді на російські атаки. Бо вони вважали, що це матиме вплив на ціни на енергоресурси. Я вважаю, що російська нафта не має вагомого впливу на світовий ринок.

Я чекаю, коли повернуть санкції щодо російської нафти в повному обсязі, як це було. Інакше кожен день додаватиме мені впевненості в тому, що це була гра Росії: під зручним приводом зняти санкції з енергоресурсів і мати можливість продати об’єкти компанії "Лукойл". Наша оцінка була така: якщо повні санкції діятимуть ще пів року, максимум рік – вони банкрути.

Про роботу українських дронів та участь у війні на Близькому Сході

Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та експертів із радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх. Мова не про навчальну місію, не про тренування, а про підтримку у створенні сучасної системи захисту неба, яка справді може спрацювати. Так, вони збивали "шахеди". І це дуже добре. (…) У будь-якому разі все це мало дуже позитивний результат, і це додає поваги Україні. Ми також збивали дрони з реактивними двигунами. Це дуже хороший сигнал, я думаю.

Наші дрони стали більш ефективними. Технології з кожним днем удосконалюються. По-друге, іноді ми проводимо операції, під час яких знищуємо кілька цілей, а іноді вирішуємо зосередитися на одній. У "руськіх" тепер величезні проблеми з деякими об’єктами.

Про результати візитів до Туреччини та Сирії

З Ердоганом ми говорили, зокрема, про такі речі: саміт НАТО, який цього року буде в Туреччині, і місце України в ньому. А також про те, яке бачення Сполучених Штатів Америки щодо нашого вступу в Альянс, який вплив на ці процеси має Росія. Друге питання: тристороння зустріч на рівні лідерів у Туреччині. Ердоган підтримує цю ідею. Далі вже мають бути перемовини з російською стороною. В принципі, ми з ним погодили спільний інтерес в одному великому енергетичному проєкті Україна – Туреччина.

Україна показує, що не тільки Росія присутня на Близькому Сході. Сирія воювала за себе фактично проти Ірану й проти "руськіх". Сирія дуже поважає Україну. Є всі необхідні контакти на політичному рівні – на найвищому, на рівні МЗС, на інших необхідних. Будемо посилювати дипломатичну присутність у Сирії – працюватиме наше посольство. Готові співпрацювати у сфері продовольчої безпеки, також щодо інфраструктури.

Чи буде перемир'я та обмін на Великдень

На жаль, не бачу відповіді від російської сторони на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень. Перемир'я зараз може вдатися, на мій погляд, на Близькому Сході та в Затоці. Слава Богу, якщо там не будуть люди гинути.

Зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес (обміну — ред.). Але будемо робити все, щоб повертати наших людей.

Щодо візиту Віткоффа та Кушнера до Києва

Ми давно говорили з американською стороною, зокрема з Віткоффом і Кушнером, що це справедливо – приїхати до Києва. Ми домовлялися, що вони приїдуть сюди. Ще коли не було припинення вогню на Близькому Сході й там тривали активні дії, я їм казав: "Приїжджайте до нас, а потім їдьте в Москву. Давайте проведемо тристоронню зустріч у такому форматі". Вони, як бачимо, вирішили, що не можуть зараз далеко відʼїжджати від свого президента. Складно сказати, чи вони до нас таки приїдуть, чи десь в іншій країні відбудеться тристороння зустріч переговорних команд.

Ми говорили про гарантії безпеки з ними. Наша команда над цим працює. Ми покажемо американцям, що ми пропонуємо, і розраховуємо, що далі буде рух у дипломатії. З нашої сторони точно все робиться для дипломатії.

Щодо співробітництва у сфері безпеки з країнами Близького Сходу та Затоки

Ми власними перехоплювачами збили іранські "шахеди". Показали, що для досягнення такого результату потрібні системні рішення, зокрема в компоненті радіоелектронної боротьби. У нас є домовленість щодо десятирічних угод із трьома країнами. Українські компанії працюватимуть із військовими цих країн для захисту того чи іншого об'єкта. Зараз тривають такі безпекові перемовини з Оманом, також говоримо з Кувейтом та Бахрейном – це плюс до тих країн, із якими ми вже домовились, і всі це бачили.

За нашу підтримку та експертизу ми отримаємо різні речі. Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність – маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України.

Щодо виборів в Угорщині

Це їхні справи. Ми до їхніх виборів не маємо стосунку. Якщо й далі буде стояти питання європейського фінансування в обмін на можливість постачання нафти, то ми сказали, коли відремонтуємо нафтопровід "Дружба". А відповідальність щодо постачання буде за європейцями. Ми відремонтуємо, бо така домовленість. Я їм сказав, що цієї весни ми закінчимо. Там уже багато всього зроблено, мені показував Корецький. Безумовно, знищені резервуари швидко відремонтувати неможливо.

Щодо роботи над гарантіями безпеки

По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку "руськіх" повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок. Друга історія – фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія – комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Затоці, але яких у нас не було. Якщо ми говоримо про сильні гарантії безпеки, то це значить, що нам потрібні відповідні системи ППО в достатньому обсязі. Крім того, я не вірю, що"руські" не захочуть прийти знову. Але я вірю, що якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше.

Щодо можливості оголошення повної мобілізації в Росії

Для чого "руськім" закривати "Телеграм"? Я думаю, для того, щоб ухвалювати непопулярні рішення. Які можуть бути непопулярні рішення? Можливо, це закінчення війни в тому чи іншому форматі. Або навпаки – ескалація війни. Тоді це ще більша в них мобілізація. Це люди з Москви і Санкт-Петербурга на фронт – і трупи назад у Москву і в Санкт-Петербург. Тобто великі міста, які він раніше старався обходити мобілізацією, він більше не обійде. Це може бути одна з версій. Інша версія – не знаючи, якою буде реакція суспільства, готуватися до того чи іншого закінчення війни.

Якщо Росія обере шлях деескалації, то вважаю, що тристороння зустріч буде. І вони будуть намагатися її провести у квітні, травні чи червні. Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу щодо цього діалогу. США з початком літа ще більше підуть у внутрішні процеси – у вибори. І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн – орієнтовно серпень. Тобто цей час весни – літа буде таким доволі непростим політично, дипломатично. Може бути тиск на Україну. І на полі бою також він буде. Але ми розуміємо, які в України національні інтереси та що може гарантувати безпеку. Важливо, щоб у цей період було достатньо тиску і на РФ.

Щодо ситуації у Верховній Раді

Жодної кризи в монобільшості не було.

Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері – у своєму мікрокліматі. І якщо не буде інформаційного тиску та штучних конфліктів, то депутати будуть чіткіше розуміти, що відбувається: як ми воюємо, де ми знаходимося, які закони дійсно зараз принципові. З людьми потрібно більше говорити, більше чути. Кризи в парламенті не може бути. Може бути криза уряду. Певні помилки можуть спровокувати неголосування, непідтримку деяких законів, які зрештою призведуть до проблем із бюджетом. Проблеми з бюджетом та з реалізацією рішень можуть призвести до проблем з урядом. Тобто якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд. А для чого це? Для того, щоб була постійна дестабілізація в країні і щоб хтось просто задовольнив якісь свої інтереси, які не співпадають з інтересами країни. Зараз ворог хоче зірвати нам усі можливості наповнення державного бюджету, передусім європейський фінансовий пакет на 90 мільярдів.

Щодо постачання ракет для Patriot

Станом на зараз ракети для Patriot партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була.

