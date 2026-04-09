Зустріч з Путіним, вибори в Україні та війна в Ірані: Зеленський зробив низку важливих заяв

Президент України Володимир Зеленський зробив низку важливих заяв про зустріч з російським головою Володимиром Путіним, взаємини з американським лідером Дональдом Трампом, переговори з РФ, гарантії безпеки, війну на Близькому Сході та багато іншого.

Його відповіді на цікаві для багатьох актуальні питання прозвучали в інтерв’ю для італійської радіостанції RAI. "Телеграф" у цьому матеріалі зібрав його головні заяви.

"Я готовий зустрітися з Путіним"

Зеленський не проти особистої зустрічі з Путіним, але не на території Росії.

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, то місць для цього достатньо. Ми можемо зустрітися з ним на Близькому Сході, в Європі, у Сполучених Штатах, де завгодно", — заявив президент.

"США ігнорують докази співпраці РФ та Ірану, вони довіряють Путіну"

Український лідер заявив, що Сполучені Штати ігнорують незаперечні докази того, що Росія допомагала Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, тому що вони "довіряють" Володимиру Путіну. Він додав, що намагався привернути увагу Білого дому до тісної співпраці між Москвою та Тегераном. Зеленський стверджував, що російські військові супутники сфотографували критично важливу енергетичну інфраструктуру в країнах Перської затоки та Ізраїлі, а також місце розташування американських військових баз у регіоні. Кремль, додав він, передавав подробиці та зображення іранському режиму для полегшення його атак.

"Я говорив про це публічно, — продовжив український президент. — Можливо, ми відчули реакцію Сполучених Штатів щодо Росії, реакцію на кшталт: "Вони повинні все це припинити"? Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба", — зазначив він і додав, що команда Трампа не змогла "по-справжньому" зрозуміти деталі того, чого хоче Росія.

"Ми не можемо просто обговорювати відмову від Донбасу"

Щодо Донбасу, глава держави заявив, що відмова від цієї території неможлива одразу з низки причин.

"Ми не можемо просто обговорювати відмову від Донбасу. Якщо ми залишимо Донбас росіянам, вони займуть наші найбільш укріплені позиції без будь-яких втрат. Будівництво нових ліній укріплень може зайняти рік, півтора роки. Вони можуть атакувати Харків та інші міста. І виникне розкол у суспільстві. А будь-який розкол — це головна мета Путіна та загибель нашої незалежності", — пояснив він.

Зеленський про Донбас до війни говорив: "Помилки, звичайно, були допущені, всі помиляються. Нам довелося б повернутися в 1990-ті, потім на початок 2000-х, але Путін все одно знайшов би привід для окупації України".

Гарантії безпеки

Президент знову наголосив на необхідності гарантій безпеки для України.

"Які гарантії безпеки у нас є, якщо Росія вирішить знову наступати? Можливо, вона не зробить цього відразу, а може, знову нападе через два-три роки. Ми також хочемо, щоб гарантії безпеки включали присутність Європи та США", — заявив Зеленський.

Вибори в Україні

Щодо виборів глава держави вкотре повторив, що для їх проведення необхідна абсолютна безпека для тих, хто голосує по всій країні.

"Проведення виборів зараз суперечить нашому закону. По-друге, нам необхідно забезпечити безпеку людей, солдатів, які мають голосувати. Як ми можемо це зробити в умовах нападу?", — пояснює він.

Припинення вогню в Ірані

Український лідер привітав "США з досягнутим результатом".

"Це полегшить вирішення енергетичної кризи. У будь-якому випадку, підтримка України, у тому числі й постачання зброї, має тривати. США були більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні переговори з Росією були відкладені. Але ми відновимо їх…", — сказав Зеленський.

"Сподіваємося, США відновлять санкції"

Штати тимчасово зняли низку санкцій із Росії, але Україна сподівається, що вже незабаром їх повернуть.

"Ми знаємо, скільки нафти продала Росія, незважаючи на санкції. Однак ми сподіваємось, що Сполучені Штати скоро їх відновлять", — висловив свою позицію український лідер.

"У нас гарні стосунки з Трампом"

За словами Зеленського, він перебуває у гарних стосунках із Трампом і може відкрито говорити йому, якщо той у чомусь не правий.

"У кого стосунки з Трампом кращі, ніж у мене? Я думаю, у нас хороші стосунки, тому що я один із небагатьох, хто каже йому те, що він думає. Деякі можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди правий. Нам потрібна підтримка Сполучених Штатів, і не лише військова. Їм також потрібні ми і наш досвід, накопичений за ці роки війни", — підсумував він.

"Джорджія Мелоні — сильний лідер"

Говорячи про прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні, Зеленський зазначив, що вона сильний лідер не лише в Європі, а й у Брюсселі.

"Вона — один із найвідвертіших голосів, особливо у питаннях допомоги Україні. Сьогодні нам необхідно розблокувати допомогу нашій країні у розмірі 90 мільярдів євро.Це залежить від багатьох голосів і голос Грузії дуже важливий для нас. У Джорджії Мелоні хороші відносини зі Сполученими Штатами, і Сполучені Штати повинні чинити тиск на Росію, щоб домогтися припинення вогню, а потім і закінчення цієї війни. Те саме можна сказати і про Брюсселі …",— наголосив він.

