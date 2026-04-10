Дедлайны России на фронте и США за столом переговоров. Главные заявления Зеленского
Затронул и тему перемирия на Пасху
Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые дедлайны России на фронте, установленные Кремлем, а также сроки США по завершению войны. Глава государства убежден, что Белый дом не будет долго ждать.
"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского, которые прозвучали во время общения с журналистами. В них он коснулся войны на Ближнем Востоке, переговоров и мобилизации в России.
"Буферная зона" и ситуация на фронте
- "Русские" хотят иметь буферную зону вдоль всей границы – и не только своей, но и Беларуси. А это тоже и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет.
- Честно говоря, сегодня не вижу там (со стороны Приднестровья — ред.) угрозы. Угроза там, где есть скопления российских военных. В частности, на юге, на Запорожском направлении. Главная их цель неизменна – Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важно, потому что там наша линия обороны и наши рубежи.
- За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет.
- Недавно мы с Сырским и Гнатовым смотрели на новые российские военные карты. Они хотят до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск. Это невозможно, но они уже не в первый раз определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель.
- К сожалению, прифронтовые общины "русские" будут обстреливать. Херсонщину, Днепровщину – Никополь. Также удары по Одессе. Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они постараются это делать. Когда погода будет хуже, будут больше применять дроны. Где смогут терроризировать FPV-дронами – дешевыми дронами в большом количестве – будут это делать. Мы должны быть к этому готовы, потому что такая у них тактика.
Об ударах по нефтепроводам РФ и санкциям
- Не стану говорить, кто нас об этом просил. Но партнеры просили (не бить по российским нефтепроводам – ред.), это факт. Просили на разных уровнях: от политического до военного руководства.
- При блокировании Ормузского пролива партнеры вышли с разными сигналами в те или иные страны, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки. Потому что они считали, что это повлияет на цены на энергоресурсы. Я считаю, что российская нефть не имеет существенного влияния на мировой рынок.
- Я жду, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было. Иначе каждый день будет придавать мне уверенность в том, что это была игра России: под удобным поводом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать объекты компании "Лукойл". Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они банкроты.
О работе украинских дронов и участии в войне на Ближнем Востоке
- Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности экспертов из дронов-перехватчиков и экспертов по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, по-моему, успех. Речь не об обучающей миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать. Да, они сбивали "шахеды". И это очень хорошо. (…) В любом случае все это имело очень положительный результат, и это добавляет уважения к Украине. Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями. Это очень хороший сигнал, я думаю.
- Наши дроны стали более эффективными. Технологии с каждым днем усовершенствуются. Во-вторых, иногда мы производим операции, в ходе которых уничтожаем несколько целей, а иногда решаем сосредоточиться на одной. У "русских" сейчас большие трудности с некими объектами.
О результатах визитов в Турцию и Сирию
- С Эрдоганом мы говорили, в частности, о таких вещах: саммит НАТО, который будет в этом году в Турции, и место Украины в нем. А также о том, каково видение Соединенных Штатов Америки относительно нашего вступления в Альянс, какое влияние на эти процессы оказывает Россия. Второй вопрос: трехсторонняя встреча на уровне лидеров Турции. Эрдоган поддерживает эту идею. Дальше уже предстоят переговоры с российской стороной. В принципе, мы с ним согласовали общий интерес в одном крупном энергетическом проекте Украина – Турция.
- Украина показывает, что не только Россия находится на Ближнем Востоке. Сирия воевала за себя фактически против Ирана и против "русских". Сирия очень уважает Украину. Есть все необходимые контакты на политическом уровне – на самом высоком, на уровне МИД, на других необходимых. Будем усиливать дипломатическое присутствие в Сирии – будет работать наше посольство. Готовы сотрудничать в сфере продовольственной безопасности, а также инфраструктуры.
Будет ли перемирие и обмен на Пасху
- К сожалению, не вижу ответа от российской стороны на наше предложение прекращения огня на Пасху. Перемирие сейчас может удаться, на мой взгляд, на Ближнем Востоке и в заливе.
- Сейчас никто не может сказать дату и сложно идет процесс (обмена — ред.). Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей.
Относительно визита Виткоффа и Кушнера в Киев
- Мы давно говорили с американской стороной, в частности, с Виткоффом и Кушнером, что это справедливо – приехать в Киев. Мы условились, что они приедут сюда. Еще когда не было прекращения огня на Ближнем Востоке и там продолжались активные действия, я им говорил: "Приезжайте к нам, а потом едьте в Москву. Давайте проведем трехстороннюю встречу в таком формате". Они, как видим, решили, что не могут сейчас далеко уезжать от своего президента. Сложно сказать, приедут ли они к нам, или где-то в другой стране состоится трехсторонняя встреча переговорных команд.
- Мы говорили о гарантиях безопасности с ними. Наша команда над этим работает. Мы покажем американцам, что мы предлагаем, и рассчитываем, что дальше будет движение в дипломатии. С нашей стороны точно все делается для дипломатии.
Сотрудничество в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и залива
- Мы собственными перехватчиками сбили иранские "шахеды". Показали, что для достижения такого результата необходимы системные решения, в частности, в компоненте радиоэлектронной борьбы. У нас есть договоренность о десятилетних соглашениях с тремя странами. Украинские компании будут работать с военными этих стран для защиты того или иного объекта. Сейчас продолжаются такие переговоры с Оманом, также говорим с Кувейтом и Бахрейном – это плюс к тем странам, с которыми мы уже договорились, и все это видели.
- За нашу поддержку и экспертизу мы получим разные вещи. Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где есть финансовые договоренности. Все это усилит нашу энергетическую стабильность – есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины.
Относительно выборов в Венгрии
- Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения. Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставок нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность по поставке будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже многое сделано, мне показывал Корецкий. Безусловно, уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно.
Что касается работы над гарантиями безопасности
- Во-первых, Украине важно понимать, какой конкретно и как скоро будет реакция партнеров, если агрессия со стороны "русских" повторится. Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры ответят на такой драфт. Важно, чтобы не было каких-либо слабых мест и ошибок. Вторая история – финансирование нашей армии, которое должно быть четко обеспечено. Третья история – комплектация нашей ПВО. Мы хотим добавить в перечень оружия средства ПВО, которые мы видим сейчас эффективными на Ближнем Востоке и в Заливе, но которых у нас не было. Если мы говорим о сильных гарантиях безопасности, это значит, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном объеме. Кроме того, я не верю, что "русские" не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, рисков у нас будет меньше.
О возможности объявления полной мобилизации в России
- Зачем "русским" закрывать "Телеграмм"? Я думаю, для того чтобы принимать непопулярные решения. Какие могут быть непопулярные решения? Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или наоборот – эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт – и трупы обратно в Москву и Санкт-Петербург. То есть, большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет. Это может быть одна из версий. Другая версия – не зная, какой будет реакция общества, готовиться к тому или иному окончанию войны.
- Если Россия выберет путь деэскалации, то я считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы – выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август. То есть это время весны – лето будет таким довольно непростым политически, дипломатично. Может быть давление на Украину. И на поле боя тоже оно будет. Но мы понимаем, какие у Украины национальные интересы и что может обеспечить безопасность. Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ.
Относительно ситуации в Верховной Раде
- Никакого кризиса в монобольшинстве не было. Верховная Рада функционирует в своей атмосфере – в своем микроклимате. И если не будет информационного давления и искусственных конфликтов, то депутаты будут четче понимать, что происходит: как мы сражаемся, где мы находимся, какие законы действительно сейчас принципиальны. С людьми нужно больше говорить, больше слышать.
- Кризиса в парламенте не может быть. Может быть кризис правительства. Некоторые ошибки могут спровоцировать неголосование, неподдержку некоторых законов, которые в конечном счете приведут к проблемам с бюджетом. Проблемы с бюджетом и реализацией решений могут привести к проблемам с правительством. То есть если кто хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить монобольшинство. Кризис может создаваться для того, чтобы разбалансировать правительство. А зачем это? Для того чтобы была постоянная дестабилизация в стране и чтобы кто-то просто удовлетворил какие-то свои интересы, не совпадающие с интересами страны. Сейчас враг хочет сорвать нам все возможности наполнения государственного бюджета, прежде европейский финансовый пакет на 90 миллиардов.
Что касается поставок ракет для Patriot
- На сегодня ракеты для Patriot партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была.
