Дедлайны России на фронте и США за столом переговоров. Главные заявления Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новые дедлайны России на фронте, установленные Кремлем, а также сроки США по завершению войны. Глава государства убежден, что Белый дом не будет долго ждать.

"Телеграф" собрал главные заявления Зеленского, которые прозвучали во время общения с журналистами. В них он коснулся войны на Ближнем Востоке, переговоров и мобилизации в России.

"Буферная зона" и ситуация на фронте

"Русские" хотят иметь буферную зону вдоль всей границы – и не только своей, но и Беларуси. А это тоже и Черниговщина, и Сумщина. Здесь ничего нового нет.

Честно говоря, сегодня не вижу там (со стороны Приднестровья — ред.) угрозы. Угроза там, где есть скопления российских военных. В частности, на юге, на Запорожском направлении. Главная их цель неизменна – Покровское направление. Для них это важный город, они давно пытались его захватить. И для нас важно, потому что там наша линия обороны и наши рубежи.

Приднестровье на карте

За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет.

Недавно мы с Сырским и Гнатовым смотрели на новые российские военные карты. Они хотят до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск. Это невозможно, но они уже не в первый раз определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель.

Дружковка, Константиновка, Покровск на карте

К сожалению, прифронтовые общины "русские" будут обстреливать. Херсонщину, Днепровщину – Никополь. Также удары по Одессе. Как только погода будет давать возможность им идти в наступление, они постараются это делать. Когда погода будет хуже, будут больше применять дроны. Где смогут терроризировать FPV-дронами – дешевыми дронами в большом количестве – будут это делать. Мы должны быть к этому готовы, потому что такая у них тактика.

Об ударах по нефтепроводам РФ и санкциям

Не стану говорить, кто нас об этом просил. Но партнеры просили (не бить по российским нефтепроводам – ред.), это факт. Просили на разных уровнях: от политического до военного руководства.

При блокировании Ормузского пролива партнеры вышли с разными сигналами в те или иные страны, от которых что-то зависит. Кого-то просили увеличить добычу, кого-то – увеличить возможности транзита, а нас – уменьшить удары, то есть наши ответы на российские атаки. Потому что они считали, что это повлияет на цены на энергоресурсы. Я считаю, что российская нефть не имеет существенного влияния на мировой рынок.

Я жду, когда вернут санкции в отношении российской нефти в полном объеме, как это было. Иначе каждый день будет придавать мне уверенность в том, что это была игра России: под удобным поводом снять санкции с энергоресурсов и иметь возможность продать объекты компании "Лукойл". Наша оценка была такова: если полные санкции будут действовать еще полгода, максимум год – они банкроты.

О работе украинских дронов и участии в войне на Ближнем Востоке

Мы направили на Ближний Восток наших военных экспертов, в частности экспертов из дронов-перехватчиков и экспертов по радиоэлектронной борьбе. И некоторым странам мы демонстрировали, как работать с перехватчиками. Уничтожали ли мы? Да, уничтожали. Уничтожали ли мы в одной стране? Нет, в нескольких. И это, по-моему, успех. Речь не об обучающей миссии, не о тренировках, а о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать. Да, они сбивали "шахеды". И это очень хорошо. (…) В любом случае все это имело очень положительный результат, и это добавляет уважения к Украине. Мы также сбивали дроны с реактивными двигателями. Это очень хороший сигнал, я думаю.

Наши дроны стали более эффективными. Технологии с каждым днем усовершенствуются. Во-вторых, иногда мы производим операции, в ходе которых уничтожаем несколько целей, а иногда решаем сосредоточиться на одной. У "русских" сейчас большие трудности с некими объектами.

О результатах визитов в Турцию и Сирию

С Эрдоганом мы говорили, в частности, о таких вещах: саммит НАТО, который будет в этом году в Турции, и место Украины в нем. А также о том, каково видение Соединенных Штатов Америки относительно нашего вступления в Альянс, какое влияние на эти процессы оказывает Россия. Второй вопрос: трехсторонняя встреча на уровне лидеров Турции. Эрдоган поддерживает эту идею. Дальше уже предстоят переговоры с российской стороной. В принципе, мы с ним согласовали общий интерес в одном крупном энергетическом проекте Украина – Турция.

Украина показывает, что не только Россия находится на Ближнем Востоке. Сирия воевала за себя фактически против Ирана и против "русских". Сирия очень уважает Украину. Есть все необходимые контакты на политическом уровне – на самом высоком, на уровне МИД, на других необходимых. Будем усиливать дипломатическое присутствие в Сирии – будет работать наше посольство. Готовы сотрудничать в сфере продовольственной безопасности, а также инфраструктуры.

Будет ли перемирие и обмен на Пасху

К сожалению, не вижу ответа от российской стороны на наше предложение прекращения огня на Пасху. Перемирие сейчас может удаться, на мой взгляд, на Ближнем Востоке и в заливе.

Сейчас никто не может сказать дату и сложно идет процесс (обмена — ред.). Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей.

Относительно визита Виткоффа и Кушнера в Киев

Мы давно говорили с американской стороной, в частности, с Виткоффом и Кушнером, что это справедливо – приехать в Киев. Мы условились, что они приедут сюда. Еще когда не было прекращения огня на Ближнем Востоке и там продолжались активные действия, я им говорил: "Приезжайте к нам, а потом едьте в Москву. Давайте проведем трехстороннюю встречу в таком формате". Они, как видим, решили, что не могут сейчас далеко уезжать от своего президента. Сложно сказать, приедут ли они к нам, или где-то в другой стране состоится трехсторонняя встреча переговорных команд.

Мы говорили о гарантиях безопасности с ними. Наша команда над этим работает. Мы покажем американцам, что мы предлагаем, и рассчитываем, что дальше будет движение в дипломатии. С нашей стороны точно все делается для дипломатии.

Сотрудничество в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и залива

Мы собственными перехватчиками сбили иранские "шахеды". Показали, что для достижения такого результата необходимы системные решения, в частности, в компоненте радиоэлектронной борьбы. У нас есть договоренность о десятилетних соглашениях с тремя странами. Украинские компании будут работать с военными этих стран для защиты того или иного объекта. Сейчас продолжаются такие переговоры с Оманом, также говорим с Кувейтом и Бахрейном – это плюс к тем странам, с которыми мы уже договорились, и все это видели.

За нашу поддержку и экспертизу мы получим разные вещи. Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где есть финансовые договоренности. Все это усилит нашу энергетическую стабильность – есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины.

Относительно выборов в Венгрии

Это их дела. Мы к их выборам не имеем отношения. Если и дальше будет стоять вопрос европейского финансирования в обмен на возможность поставок нефти, то мы сказали, когда отремонтируем нефтепровод "Дружба". А ответственность по поставке будет за европейцами. Мы отремонтируем, потому что такая договоренность. Я им сказал, что этой весной мы закончим. Там уже многое сделано, мне показывал Корецкий. Безусловно, уничтоженные резервуары быстро отремонтировать невозможно.

Что касается работы над гарантиями безопасности

Во-первых, Украине важно понимать, какой конкретно и как скоро будет реакция партнеров, если агрессия со стороны "русских" повторится. Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры ответят на такой драфт. Важно, чтобы не было каких-либо слабых мест и ошибок. Вторая история – финансирование нашей армии, которое должно быть четко обеспечено. Третья история – комплектация нашей ПВО. Мы хотим добавить в перечень оружия средства ПВО, которые мы видим сейчас эффективными на Ближнем Востоке и в Заливе, но которых у нас не было. Если мы говорим о сильных гарантиях безопасности, это значит, что нам нужны соответствующие системы ПВО в достаточном объеме. Кроме того, я не верю, что "русские" не захотят прийти снова. Но я верю, что если в Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, рисков у нас будет меньше.

О возможности объявления полной мобилизации в России

Зачем "русским" закрывать "Телеграмм"? Я думаю, для того чтобы принимать непопулярные решения. Какие могут быть непопулярные решения? Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или наоборот – эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт – и трупы обратно в Москву и Санкт-Петербург. То есть, большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет. Это может быть одна из версий. Другая версия – не зная, какой будет реакция общества, готовиться к тому или иному окончанию войны.

Если Россия выберет путь деэскалации, то я считаю, что трехсторонняя встреча будет. И они будут пытаться ее провести в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы – выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август. То есть это время весны – лето будет таким довольно непростым политически, дипломатично. Может быть давление на Украину. И на поле боя тоже оно будет. Но мы понимаем, какие у Украины национальные интересы и что может обеспечить безопасность. Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ.

Относительно ситуации в Верховной Раде

Никакого кризиса в монобольшинстве не было. Верховная Рада функционирует в своей атмосфере – в своем микроклимате. И если не будет информационного давления и искусственных конфликтов, то депутаты будут четче понимать, что происходит: как мы сражаемся, где мы находимся, какие законы действительно сейчас принципиальны. С людьми нужно больше говорить, больше слышать.

Кризиса в парламенте не может быть. Может быть кризис правительства. Некоторые ошибки могут спровоцировать неголосование, неподдержку некоторых законов, которые в конечном счете приведут к проблемам с бюджетом. Проблемы с бюджетом и реализацией решений могут привести к проблемам с правительством. То есть если кто хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить монобольшинство. Кризис может создаваться для того, чтобы разбалансировать правительство. А зачем это? Для того чтобы была постоянная дестабилизация в стране и чтобы кто-то просто удовлетворил какие-то свои интересы, не совпадающие с интересами страны. Сейчас враг хочет сорвать нам все возможности наполнения государственного бюджета, прежде европейский финансовый пакет на 90 миллиардов.

Что касается поставок ракет для Patriot

На сегодня ракеты для Patriot партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была.

