Візит Зеленського до Сирії - історичний. І ось чому

Ще півтора року тому Сирія була надійним партнером Росії

Президент України Володимир Зеленський, вперше після падіння режиму Башара Асада та відновлення дипломатичних відносин, прибув з офіційним візитом у Сирію. В столиці країни Дамаску він зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Сторони домовились про співпрацю, щоб забезпечити регіональну безпеку та розширити можливості для розвитку двох держав. Про візит у Дамаск Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Прибуття делегації

У міжнародному аеропорту Дамаска президента України зустрів голова МЗС Сирії Асаад Хасан аль-Шайбані. Разом із Зеленським до Сирії також прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. А в складі української делегації — голова МЗС Андрій Сибіга, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі — підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", — написав Зеленський.

Зустріч президентів

Пізніше Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час спілкування було обговорено низку важливих питань.

"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей. Також торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні. Дуже добре розуміємо, які енергетичні та інфраструктурні виклики має Сирія зараз. Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались", — зазначив Зеленський.

Чому це важливий та перспективний візит

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив, чому цей візит такий важливий для України. На його думку, Сирія в найближчому майбутньому може стати перспективним ринком для України і спільним полем для співпраці.

"Можемо констатувати, що історичний візит (не побоюся такого слова) відбувся і відбувається на наших очах. Не вам мені розповідати, наскільки Сирія важлива для безпеки Близького Сходу і наскільки в найближчому майбутньому вона може стати перспективним ринком для України і спільним полем для співпраці", — написав експерт.

Володимир Зеленський та Ахмед аш-Шараа

Він висловив думку, що перемовини будуть плідними і перспективними. А на переговорах підійматиметься ряд важливих питань.

"Питання відновлення Сирії, безпекова взаємодія, проблема однієї країни, що чіпляється за сирійські порти з останніх сил (Росії — ред.), нафта та газ, електростанції і військова співпраця — все це може стати, і сподіваюся, стане предметом плідних переговорів", — зазначив Семиволос.

Ігор Семиволос

Пізніше він додав, що це не просто двосторонній візит, а фінальна ланка регіонального турне, яке тривало від кінця березня. Зеленський об’їхав Саудівську Аравію, ОАЕ, Катар, Йорданію — і заявив про "конкретні домовленості".

"Туреччина вчора, Сирія сьогодні — це логічне завершення дуги. Послідовність Анкара — Дамаск є дуже промовистою. Ердоган — головний зовнішній патрон нової сирійської влади. Зеленський фактично прийшов до Дамаска з турецьким благословенням, що радикально підвищує статус і довіру до цього візиту з боку аш-Шараа", — зазначив експерт.

Зустріч делегацій України та Сирії

Він наголосив, що зараз створюється політичний трикутник Україна — Туреччина — Сирія. Цьому можуть посприяти тристоронні переговори між країнами, які заплановані на сьогодні.

"По-перше, це безпековий вимір. Аш-Шараа заявив, що робить усе можливе, аби утримати Сирію поза поточним конфліктом між США, Ізраїлем та Іраном, і аналізує ситуацію максимально обережно. Це означає, що Дамаск потребує надійного безпекового партнера, який не тягне в жоден із блоків. Україна — унікальний партнер: вона має реальний досвід боротьби з російською та іранською експансією, але при цьому не несе "політичного багажу" НАТО чи зобов’язань перед Ізраїлем", — вказав Семиволос.

По-друге, за його словами, це енергетичний вимір. Учора Зеленський і Ердоган домовилися, що 5 квітня — саме сьогодні — відбудеться зустріч голів "Нафтогазу" та міністерства енергетики Туреччини. Тож, візит до Сирії — це не збіг, а газова геополітика: катарський маршрут через Сирію до Туреччини і далі до Європи, обговорюється одночасно на двох рівнях.

"По-третє, це дипломатичний вимір щодо Росії. Поки тристоронні переговори України, США та Росії стоять на паузі через бойові дії на Близькому Сході — Зеленський формує альтернативну архітектуру впливу: регіональних партнерів, які тиснуть на Москву економічно і дипломатично, посилюючи нашу суб’єктність. Виштовхування РФ із сирійських портів — частина цієї логіки. Без будь-яких сумнівів, це історичний візит. Уперше президент воюючої України особисто їде до арабської столиці, яка ще півтора року тому була союзником Москви. Це розрив геополітичного шаблону — і він відбувається не спонтанно, а як завершальна точка продуманого регіонального турне з логікою трикутника Київ — Анкара — Дамаск", — резюмував Семиволос.

Президенти провели плідні перемовини

Варто зазначити, що падіння режиму Башара Асада, після 24 років правління у Сирії, стало геополітичною поразкою Росії. Щонайменше 10 останніх років уряд Сирії протистояв повстанцям за допомогою російських військових та техніки, що направлялись за допомогою "сирійського експресу" (неофіційна назва для регулярних походів російських десантних кораблів до Сирії через Чорне та Середземне море з метою постачання озброєнь і боєприпасів для російського контингенту та Збройних сил Сирії). Проте наприкінці 2024 року Росія не допомогла режиму втримати владу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що син президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, голова Всесвітньої конфедерації етноспорту Білал Ердоган, зустрівся з міністром спорту РФ Михайлом Дегтярьовим, який називає себе "солдатом Путіна". А в той самий час його батько вів перемовини з Володимиром Зеленським.