Зрив наступу Росії зупинив переговори? Що відбувається на фронті, розповів Снєгирьов

"Трійка" поділилась успіхами операції на одному з напрямків

Українським військовим вдалось з початку 2026 року повернути 460 кв. км своїх територій. Зрив російського наступу на фронті призвів до гальмування переговорів, але це не зупиняє ЗСУ та Сили оборони.

Як зазначив "Телеграфу" військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, найбільш відчутними успіхи ЗСУ були саме на Дніпропетровщині, де армію окупантів відкинули понад 400 кв. км.

Наступальні дії на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей продовжуються. Успішним стало просування наших підрозділів на Олександрівському напрямку, де вдалося майже повністю відновити контроль над окупованою територією Дніпропетровщини.

"Росіяни хотіли використати фактор Дніпропетровської області виключно як елемент політичного тиску на українську сторону під час перемовин. Йдеться про створення буферної зони в Дніпропетровській області, що передбачає розширення географії театру бойових дій на території, яка не входить до складу країни-окупанта згідно з указом Путіна від 2022 року. Також це стосується формування прецеденту територіального обміну", — каже Снєгирьов.

Дніпропетровський напрямок на карті

Внаслідок того, що наступ було зірвано, а території повертаються під контроль України Кремль повідомив про гальмування переговорного процесу. Фактично деокупація територій Дніпропетровської області зруйнувала плани російської сторони.

"Наразі у противника не залишилося важелів впливу, щоб тиснути на Україну успішними діями на територіях", — додає аналітик.

Водночас у росіян є певні успіхи на Лиманському напрямку, де зафіксовано просування вздовж правого берега Сіверського Донця у напрямку Закітного. Є загроза захоплення цього стратегічного населеного пункту, де розташована важлива панівна висота. Також є просування в районі Платонівки та Різниківки, що дає окупантам можливість виходу на панівні висоти в районі населених пунктів Крива Лука та Каленівка, а там є перехрестя декількох важливих транспортних рокад.

Заткіне та Крива Лука на карті

Окрім того, окупанти намагаються просочуватися по трасі Бахмут — Слов'янськ. Після Соледару росіяни підходять фактично до села Рай-Олександрівка (Краматорський район).

"Основна небезпека цієї ситуації в тому, що Рай-Олександрівка розташована лишень за 7 км від Слов'янської ТЕЦ. А від Слов'янської ТЕЦ до самого Слов'янська — 5 км. Тобто фактично до Слов'янська відстань приблизно 12 км, а до Краматорська — приблизно 16 км. Окупанти будуть використовувати тактику спочатку вогневого контролю над локаціями Сил оборони, а потім намагатимуться встановити безпосередній контроль для створення загрози оперативного оточення", — пояснює Снєгирьов.

Лиманський напрямок на карті

Як "Трійка" зупинила наступ на новому напрямку

Як повідомила пресслужба Третього армійського корпуса, бійцям "Трійки" вдалось зірвати наступ росіян на Лимансько-Борівському напрямку. Відомо, що сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ атакували позиції Третього корпусу одночасно на 7 напрямках. Пізніше було задіяно понад 500 піхотинців, 28 одиниць бронетехніки та понад 100 одиниць мототехніки — багі й квадроцикли.

Підрозділи "Трійки" повністю зупинили наступ: те, що мало стати стрімким проривом, обернулося для росіян масштабним провалом.

"Ми готувалися: на різних напрямках були відпрацьовані оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки. Корпус координував ці дії — і в результаті на всіх напрямках удари було зірвано", — бригадний генерал Андрій Білецький.

Зауважимо, що протягом кількох тижнів найгарячішими напрямками фронту називали Покровський, Краматорський та Гуляйпільський. Саме тут відбувалась найбільша кількість бойових зіткнень. Однак "Трійці" вдалось зупини ворога на Лимансько-Борівському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що командир "Ахіллес" назвав головне вразливе місце України.