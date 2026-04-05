Росіяни лякають новим наступом на Дніпропетровщині: що там відбувається насправді та де зараз йдуть бої

Росіяни нагнітають паніку серед жителів Дніпропетровщини

Російські війська не припиняють наступ з метою захоплення нових територій України. Серед їхніх головних задач є створення "буферної зони" у Дніпропетровській області.

Водночас Сили оборони знищують ворожий особовий склад та військову техніку. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своїй сторінці в Facebook.

Ворог тисне

За словами генерала росіяни зазнають значних втрат. Попри це наступальні дії вони не припиняють.

"Російські війська не відмовляються від подальшого проведення наступальних дій, здійснюють перегрупування наявних сил та засобів. Мета загарбників, попри значні втрати в особовому складі та військовій техніці, – захопити більше української території та створити "буферну зону" на Дніпропетровщині", — написав Сирський.

За його словами, росіяни атакують поблизу Тернового, Олександрограда, Іванівки, Зеленого Гаю, Андріївки-Клевцового, Січневого та просуваються у напрямку Соснівки, Вербового та Злагоди. Протягом останнього тижня на цій ділянці зафіксували 64 штурми ворога. Українські сили оборони ведуть активну оборону і знищують живу силу та техніку противника.

Мапа бойових дій на Олександрівському напрямку 05.04.2026 р. Фото Генштаб ЗСУ

Мапа бойових дій на Олександрівському напрямку 04.04.2026 р. Фото deepstate

Також Сирський нагадав, що з січня продовжуються наступальні дії ЗСУ на Олександрівському напрямку. За цей час Сили оборони повернули під контроль 480 кв. км території, вісім населених пунктів у Дніпропетровській області та ще чотири — у Запорізькій.

Пропагандистські заклики РФ

Своєю чергою, на Дніпропетровщині росіяни намагаються впливати на свідомість українців. Так, на Нікополь вони скинули листівки з закликом не їздити по місту на авто та "дочекатись визволителів".

"Запасіться продуктами, протягом 2-х тижнів відбудеться наступ. Не пересувайтеся на цивільній техніці, по кожній цілі буде удар. Дочекайтесь прибуття росіян в укриттях", — йдеться в листівках.

Пост про скинуті росіянами листівки на Нікополь

